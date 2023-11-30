Пермяк платил налоги за дом, которого нет

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После уничтожения дома мужчина все равно обязан был платить за него налог Фото:

Житель Кунгурского округа (Пермский край) обратился в суд, чтобы снять с учета жилой дом, который был уничтожен. Из-за того, что за кунгуряком числилось жилое здание, он продолжал платить налог и не мог отстроить новое здание, сообщается в решении на сайте Кунгурского городского суда.

«Истец обратился с иском в суд к ответчику о снятии с кадастрового учета в связи с прекращением существования объект недвижимости: здание жилого дома. Несуществующий дом числится в собственности истца и ответчиков, начисляется налог на недвижимое имущество, невозможно провести газ, начать строительство нового дома», — говорится в решении. Дом был уничтожен в результате пожара.

Совладельцами дома вместе с истцом были еще два человека. Один из них умер, а с другим не было возможности связаться, так как его местоположение неизвестно. Суд удовлетворил иск мужчины и постановил прекратить право собственности на уничтоженное жилье всех его бывших владельцев.

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Житель Кунгурского округа (Пермский край) обратился в суд, чтобы снять с учета жилой дом, который был уничтожен. Из-за того, что за кунгуряком числилось жилое здание, он продолжал платить налог и не мог отстроить новое здание, сообщается в решении на сайте Кунгурского городского суда. «Истец обратился с иском в суд к ответчику о снятии с кадастрового учета в связи с прекращением существования объект недвижимости: здание жилого дома. Несуществующий дом числится в собственности истца и ответчиков, начисляется налог на недвижимое имущество, невозможно провести газ, начать строительство нового дома», — говорится в решении. Дом был уничтожен в результате пожара. Совладельцами дома вместе с истцом были еще два человека. Один из них умер, а с другим не было возможности связаться, так как его местоположение неизвестно. Суд удовлетворил иск мужчины и постановил прекратить право собственности на уничтоженное жилье всех его бывших владельцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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