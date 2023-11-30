Пермяк платил налоги за дом, которого нет

30 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

После уничтожения дома мужчина все равно обязан был платить за него налог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Кунгурского округа (Пермский край) обратился в суд, чтобы снять с учета жилой дом, который был уничтожен. Из-за того, что за кунгуряком числилось жилое здание, он продолжал платить налог и не мог отстроить новое здание, сообщается в решении на сайте Кунгурского городского суда. «Истец обратился с иском в суд к ответчику о снятии с кадастрового учета в связи с прекращением существования объект недвижимости: здание жилого дома. Несуществующий дом числится в собственности истца и ответчиков, начисляется налог на недвижимое имущество, невозможно провести газ, начать строительство нового дома», — говорится в решении. Дом был уничтожен в результате пожара. Совладельцами дома вместе с истцом были еще два человека. Один из них умер, а с другим не было возможности связаться, так как его местоположение неизвестно. Суд удовлетворил иск мужчины и постановил прекратить право собственности на уничтоженное жилье всех его бывших владельцев.

Житель Кунгурского округа (Пермский край) обратился в суд, чтобы снять с учета жилой дом, который был уничтожен. Из-за того, что за кунгуряком числилось жилое здание, он продолжал платить налог и не мог отстроить новое здание, сообщается в решении на сайте Кунгурского городского суда. «Истец обратился с иском в суд к ответчику о снятии с кадастрового учета в связи с прекращением существования объект недвижимости: здание жилого дома. Несуществующий дом числится в собственности истца и ответчиков, начисляется налог на недвижимое имущество, невозможно провести газ, начать строительство нового дома», — говорится в решении. Дом был уничтожен в результате пожара. Совладельцами дома вместе с истцом были еще два человека. Один из них умер, а с другим не было возможности связаться, так как его местоположение неизвестно. Суд удовлетворил иск мужчины и постановил прекратить право собственности на уничтоженное жилье всех его бывших владельцев.