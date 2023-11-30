На берегу озера Кумкуль в Челябинской области за 45 миллионов рублей продают базу отдыха «СССР» на 270 мест. Информация об этом появилась на сайте объявлений.
«Продается база отдыха, расположенная на берегу озера Кумкуль (Аргаяшский район). На территории располагаются дома общей вместимостью 270 человек + 12 контейнеров под организацию глемпинга. Стоимость — 45 миллионов рублей», — говорится в объявлении.
Кроме глемпинга есть и другие варианты использования базы, например, организация детского лагеря. На базе есть электричество, скважина, возможна газификация участка.
Ранее URA.RU сообщало о продаже еще одной базы в Челябинской области, на озере Увильды. Но там цена выше — 95 миллионов.
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