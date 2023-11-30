На челябинском озере продают базу отдыха «СССР» на 270 мест. Фото

30 ноября 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Лагерь расположен на берегу озера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На берегу озера Кумкуль в Челябинской области за 45 миллионов рублей продают базу отдыха «СССР» на 270 мест. Информация об этом появилась на сайте объявлений. «Продается база отдыха, расположенная на берегу озера Кумкуль (Аргаяшский район). На территории располагаются дома общей вместимостью 270 человек + 12 контейнеров под организацию глемпинга. Стоимость — 45 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Кроме глемпинга есть и другие варианты использования базы, например, организация детского лагеря. На базе есть электричество, скважина, возможна газификация участка. Ранее URA.RU сообщало о продаже еще одной базы в Челябинской области, на озере Увильды. Но там цена выше — 95 миллионов. На базе можно одновременно разместить 270 человек Фото: сайт объявлений Avito

На берегу озера Кумкуль в Челябинской области за 45 миллионов рублей продают базу отдыха «СССР» на 270 мест. Информация об этом появилась на сайте объявлений. «Продается база отдыха, расположенная на берегу озера Кумкуль (Аргаяшский район). На территории располагаются дома общей вместимостью 270 человек + 12 контейнеров под организацию глемпинга. Стоимость — 45 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Кроме глемпинга есть и другие варианты использования базы, например, организация детского лагеря. На базе есть электричество, скважина, возможна газификация участка. Ранее URA.RU сообщало о продаже еще одной базы в Челябинской области, на озере Увильды. Но там цена выше — 95 миллионов.