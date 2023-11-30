В пермской глубинке власти решили продать здания школ и ФАП

Муниципалитет выставит на торги сразу два здания школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Уинском округе на торгах будет продано имущество, принадлежащее муниципалитету. Прогнозный план приватизации на период 2024—2026 годов утвердили местные власти. Документ опубликован на сайте администрации Уинского округа.

«Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества Уинского муниципального округа Пермского края на плановый период 2024—2026 годов в соответствии с приложениями», — сказано в решении думы муниципалитета. Помимо прочего, в перечне значатся два здания школы, расположенные в селах Барсаи и Средний Сып. Здания оценены в 1,1 млн рублей и в 1 млн рублей.

Также с молотка уйдут нежилые помещения в селе Воскресенском, стоимость которых составляет 6,2 млн рублей и школьные ГАЗели. Власти поясняют, что приватизация преследует задачу вовлечь в оборот невостребованное муниципалитетом имущество и рационального расходования средств местного бюджета.

Ранее с имуществом, которое будет продано на торгах, определилась администрация Краснокамского муниципального округа. Власти округа решили выставить на продажу баню, гаражи, земельные участки и другую недвижимость.