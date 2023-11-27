Власти Краснокамска избавятся от бани, земли и здания бывшей церкви

28 ноября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Власти оценили баню в 5 млн рублей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Власти Краснокамского городского округа Пермского края выставят на торги муниципальное имущество. Согласно плану приватизации, принятому гордумой Краснокамска, с молотка уйдут баня, гаражи земельные участки и другое имущество, принадлежащее администрации. Документ размещен на сайте мэрии. «Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества Краснокамского городского округа на 2024 год», — сказано в решении представительного органа. Так, реализации на торгах подлежит здание бани, расположенное по улице Рейдовая, здание склада и земельный участок под ними. Все имущество оценено в 8,5 млн рублей. За нежилое помещение, расположенное по адресу Комарова, 14, мэрия планирует выручить 4 млн рублей. Общий доход от реализации имущества, по подсчетам администрации, составит порядка 17 млн рублей. Также депутатами принято решение передать принадлежащее муниципалитету деревянное здание в селе Стряпунята, где ранее располагалась церковь, Пермской епархии. Речь идет о бывшем храме Иоанна Предтечи. Церковь, ориентировочно, построена в 1859 году на средства помещиков Лазаревых. С 1940-х годов здание было приспособлено под сельский дом культуры.

Власти Краснокамского городского округа Пермского края выставят на торги муниципальное имущество. Согласно плану приватизации, принятому гордумой Краснокамска, с молотка уйдут баня, гаражи земельные участки и другое имущество, принадлежащее администрации. Документ размещен на сайте мэрии. «Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества Краснокамского городского округа на 2024 год», — сказано в решении представительного органа. Так, реализации на торгах подлежит здание бани, расположенное по улице Рейдовая, здание склада и земельный участок под ними. Все имущество оценено в 8,5 млн рублей. За нежилое помещение, расположенное по адресу Комарова, 14, мэрия планирует выручить 4 млн рублей. Общий доход от реализации имущества, по подсчетам администрации, составит порядка 17 млн рублей. Также депутатами принято решение передать принадлежащее муниципалитету деревянное здание в селе Стряпунята, где ранее располагалась церковь, Пермской епархии. Речь идет о бывшем храме Иоанна Предтечи. Церковь, ориентировочно, построена в 1859 году на средства помещиков Лазаревых. С 1940-х годов здание было приспособлено под сельский дом культуры.