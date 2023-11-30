30 ноября 2023

Бастрыкин заступился за ребенка из ХМАО, которому зажало голову дверями автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил главе СК ХМАО подготовить доклад об инциденте Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с ребенком, которому в Сургуте зажало голову дверями автобуса. Информацию об этом пресс-служба СК опубликовала в telegram-канале ведомства.

«В СМИ сообщается о том, что в Сургуте шестилетнему ребенку придавило голову и руки дверьми автобуса в момент, когда пассажиры заходили в салон. Благодаря действиям мамы мальчика, его удалось освободить из дверей транспортного средства. По предварительным данным, в результате инцидента ребенок не пострадал», — говорится в сообщении.

Окружной СК устроил из-за инцидента процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю югорского следкома Михаилу Мокшину доложить о результатах и установленных обстоятельствах.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава СКР Александр Бастрыкин вмешался в историю с потасовкой подростков на вечеринке в ХМАО. Группа подростков устроила потасовку во время костюмированной вечеринке в Сургуте.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с ребенком, которому в Сургуте зажало голову дверями автобуса. Информацию об этом пресс-служба СК опубликовала в telegram-канале ведомства. «В СМИ сообщается о том, что в Сургуте шестилетнему ребенку придавило голову и руки дверьми автобуса в момент, когда пассажиры заходили в салон. Благодаря действиям мамы мальчика, его удалось освободить из дверей транспортного средства. По предварительным данным, в результате инцидента ребенок не пострадал», — говорится в сообщении. Окружной СК устроил из-за инцидента процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю югорского следкома Михаилу Мокшину доложить о результатах и установленных обстоятельствах. Ранее URA.RU рассказывало, что глава СКР Александр Бастрыкин вмешался в историю с потасовкой подростков на вечеринке в ХМАО. Группа подростков устроила потасовку во время костюмированной вечеринке в Сургуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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