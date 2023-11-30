Бастрыкин заступился за ребенка из ХМАО, которому зажало голову дверями автобуса

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по инциденту с ребенком, которому в Сургуте зажало голову дверями автобуса. Информацию об этом пресс-служба СК опубликовала в telegram-канале ведомства.
«В СМИ сообщается о том, что в Сургуте шестилетнему ребенку придавило голову и руки дверьми автобуса в момент, когда пассажиры заходили в салон. Благодаря действиям мамы мальчика, его удалось освободить из дверей транспортного средства. По предварительным данным, в результате инцидента ребенок не пострадал», — говорится в сообщении.
Окружной СК устроил из-за инцидента процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю югорского следкома Михаилу Мокшину доложить о результатах и установленных обстоятельствах.
Ранее URA.RU рассказывало, что глава СКР Александр Бастрыкин вмешался в историю с потасовкой подростков на вечеринке в ХМАО. Группа подростков устроила потасовку во время костюмированной вечеринке в Сургуте.
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