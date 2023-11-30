30 ноября 2023

Правительство ХМАО утвердило для жителей новые социальные льготы

Губернатор Югры Комарова: сопровождающим детей-инвалидов предоставят льготы
© Служба новостей «URA.RU»
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Зубков и Куйвашев Соглашение по развитию рынка газомоторного топлива. Екатеринбург, документы на подпись, красная папка
О новых льготах на заседании правительства ХМАО рассказала губернатор округа Наталья Комарова Фото:

На очередном заседании правительство ХМАО утвердило новые социальные льготы для сопровождающих и опекунов детей-инвалидов. Теперь им, так же как и их подопечным, раз в год будет предоставляться бесплатный курс оздоровления в соцорганизациях. О принятых мерах поддержки на заседании сообщила губернатор округа Наталья Комарова.

«По моему поручению устанавливается право лиц, сопровождающих детей-инвалидов, на один бесплатный курс оздоровления в год вместе с ребенком в учреждениях социального обслуживания независимо от дохода семьи», — сообщила Комарова. Кроме того, такая льгота распространяется и на сопровождающих детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Теперь они смогут пройти социальную реабилитацию на территории Югры вместе с подопечными. Также в организациях соцобслуживания им предоставят бесплатное проживание и питание в период, пока ребенок будет проходить реабилитацию.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО с 1 января 2023 года выросли выплаты социально уязвимым категориям граждан и введены новые меры социальной поддержки. Увеличение регионального прожиточного минимума повлияло и на размер единого пособия, которое с этого дня заменит часть видов выплат семьям с детьми до 17 лет.

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На очередном заседании правительство ХМАО утвердило новые социальные льготы для сопровождающих и опекунов детей-инвалидов. Теперь им, так же как и их подопечным, раз в год будет предоставляться бесплатный курс оздоровления в соцорганизациях. О принятых мерах поддержки на заседании сообщила губернатор округа Наталья Комарова. «По моему поручению устанавливается право лиц, сопровождающих детей-инвалидов, на один бесплатный курс оздоровления в год вместе с ребенком в учреждениях социального обслуживания независимо от дохода семьи», — сообщила Комарова. Кроме того, такая льгота распространяется и на сопровождающих детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Теперь они смогут пройти социальную реабилитацию на территории Югры вместе с подопечными. Также в организациях соцобслуживания им предоставят бесплатное проживание и питание в период, пока ребенок будет проходить реабилитацию. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО с 1 января 2023 года выросли выплаты социально уязвимым категориям граждан и введены новые меры социальной поддержки. Увеличение регионального прожиточного минимума повлияло и на размер единого пособия, которое с этого дня заменит часть видов выплат семьям с детьми до 17 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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