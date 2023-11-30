Правительство ХМАО утвердило для жителей новые социальные льготы

На очередном заседании правительство ХМАО утвердило новые социальные льготы для сопровождающих и опекунов детей-инвалидов. Теперь им, так же как и их подопечным, раз в год будет предоставляться бесплатный курс оздоровления в соцорганизациях. О принятых мерах поддержки на заседании сообщила губернатор округа Наталья Комарова.
«По моему поручению устанавливается право лиц, сопровождающих детей-инвалидов, на один бесплатный курс оздоровления в год вместе с ребенком в учреждениях социального обслуживания независимо от дохода семьи», — сообщила Комарова. Кроме того, такая льгота распространяется и на сопровождающих детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Теперь они смогут пройти социальную реабилитацию на территории Югры вместе с подопечными. Также в организациях соцобслуживания им предоставят бесплатное проживание и питание в период, пока ребенок будет проходить реабилитацию.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО с 1 января 2023 года выросли выплаты социально уязвимым категориям граждан и введены новые меры социальной поддержки. Увеличение регионального прожиточного минимума повлияло и на размер единого пособия, которое с этого дня заменит часть видов выплат семьям с детьми до 17 лет.
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