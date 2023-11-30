Полиция Сургута сделала заявление после суда над экс-сотрудником, осужденным за раскрытие гостайны

Полиция Сургута: осужденный за разглашение гостайны был пенсионером МВД

01 декабря 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Александр Обухов не являлся действующим сотрудником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В полиции Сургута сообщили, что осужденный за раскрытие гостайны экс-начальник городского наркоконтроля Александр Обухов не являлся сотрудником правоохранительных органов на момент совершения преступления и находился на пенсии. Об этом URA.RU сообщили в городском УМВД. «Обухов на момент совершения преступления уже не являлся сотрудником МВД. Он ушел из полиции больше пяти лет назад. Совершенное преступление его личная ответственность. Во время работы в органах внутренних дел зарекомендовал себя как грамотный и положительный сотрудник. Из полиции он уволился в звании подполковника», — заявили в МВД. Обухов несколько лет возглавлял городской отдел наркоконтроля, но в 2017 году ушел со службы по выслуги лет. Преступление было совершено спустя пять лет после службы. Между тем источник близкий к осужденному сообщил, что Обухов не собирался раскрывать секретные данные. «В разговоре он сообщил знакомому детали уголовного дело, которое было уже было завершено, а подозреваемый осужден. И это затем стало основанием для возбуждения уголовного дела», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО начальник отдела полиции осужден за разглашение государственной тайны. Александр Обухов получил год условно.

В полиции Сургута сообщили, что осужденный за раскрытие гостайны экс-начальник городского наркоконтроля Александр Обухов не являлся сотрудником правоохранительных органов на момент совершения преступления и находился на пенсии. Об этом URA.RU сообщили в городском УМВД. «Обухов на момент совершения преступления уже не являлся сотрудником МВД. Он ушел из полиции больше пяти лет назад. Совершенное преступление его личная ответственность. Во время работы в органах внутренних дел зарекомендовал себя как грамотный и положительный сотрудник. Из полиции он уволился в звании подполковника», — заявили в МВД. Обухов несколько лет возглавлял городской отдел наркоконтроля, но в 2017 году ушел со службы по выслуги лет. Преступление было совершено спустя пять лет после службы. Между тем источник близкий к осужденному сообщил, что Обухов не собирался раскрывать секретные данные. «В разговоре он сообщил знакомому детали уголовного дело, которое было уже было завершено, а подозреваемый осужден. И это затем стало основанием для возбуждения уголовного дела», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО начальник отдела полиции осужден за разглашение государственной тайны. Александр Обухов получил год условно.