01 декабря 2023

Бастрыкин заинтересовался челябинцем, сломавшим руку девушке в кафе

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин просит провести проверку по факту драки в Магнитогорске Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту драки в кафе Магнитогорска (Челябинской области), в которой мужчина сломал руку 17-летней девушке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«К председателю СК России А.И. Бастрыкину в его приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. Она сообщила, что 26 ноября текущего года в кафе в городе Магнитогорске ее 17-летнюю дочь избил мужчина, причинив ей многочисленные травмы, в том числе перелом руки», — уточняет пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину провести проверку по данному факту и доложить о ней. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту драки в кафе Магнитогорска (Челябинской области), в которой мужчина сломал руку 17-летней девушке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «К председателю СК России А.И. Бастрыкину в его приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. Она сообщила, что 26 ноября текущего года в кафе в городе Магнитогорске ее 17-летнюю дочь избил мужчина, причинив ей многочисленные травмы, в том числе перелом руки», — уточняет пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину провести проверку по данному факту и доложить о ней. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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