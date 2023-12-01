Бастрыкин заинтересовался челябинцем, сломавшим руку девушке в кафе

02 декабря 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Бастрыкин просит провести проверку по факту драки в Магнитогорске Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту драки в кафе Магнитогорска (Челябинской области), в которой мужчина сломал руку 17-летней девушке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «К председателю СК России А.И. Бастрыкину в его приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. Она сообщила, что 26 ноября текущего года в кафе в городе Магнитогорске ее 17-летнюю дочь избил мужчина, причинив ей многочисленные травмы, в том числе перелом руки», — уточняет пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину провести проверку по данному факту и доложить о ней. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту драки в кафе Магнитогорска (Челябинской области), в которой мужчина сломал руку 17-летней девушке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «К председателю СК России А.И. Бастрыкину в его приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. Она сообщила, что 26 ноября текущего года в кафе в городе Магнитогорске ее 17-летнюю дочь избил мужчина, причинив ей многочисленные травмы, в том числе перелом руки», — уточняет пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину провести проверку по данному факту и доложить о ней. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.