01 декабря 2023

ГИБДД ввела частичные ограничения на свердловской трассе из-за непогоды

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Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме Фото:

Госавтоинспекция из-за непогоды ввела частичные ограничения для грузового и пассажирского транспорта на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Информация об этом появилась telegram-канале ведомства.

«Госавтоинспекция сообщает о введении частичных ограничений движения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге регионального значения „Екатеринбург-Реж-Алапаевск“ Березовского района с 20 по 29 километр в обоих направлениях», — сказано в сообщении. Ограничения введены из-за снежного наката на дороге.

В ГИБДД призывают отказаться от поездок на личном транспорте до наступления благоприятных погодных условий. В ведомстве также отметили, что «экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме».

Работа инспекторов ДПС на данном участке
Работа инспекторов ДПС на данном участке
Фото:

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Госавтоинспекция из-за непогоды ввела частичные ограничения для грузового и пассажирского транспорта на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Информация об этом появилась telegram-канале ведомства. «Госавтоинспекция сообщает о введении частичных ограничений движения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге регионального значения „Екатеринбург-Реж-Алапаевск“ Березовского района с 20 по 29 километр в обоих направлениях», — сказано в сообщении. Ограничения введены из-за снежного наката на дороге. В ГИБДД призывают отказаться от поездок на личном транспорте до наступления благоприятных погодных условий. В ведомстве также отметили, что «экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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