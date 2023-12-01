ГИБДД ввела частичные ограничения на свердловской трассе из-за непогоды

Госавтоинспекция из-за непогоды ввела частичные ограничения для грузового и пассажирского транспорта на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Информация об этом появилась telegram-канале ведомства.
«Госавтоинспекция сообщает о введении частичных ограничений движения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге регионального значения „Екатеринбург-Реж-Алапаевск“ Березовского района с 20 по 29 километр в обоих направлениях», — сказано в сообщении. Ограничения введены из-за снежного наката на дороге.
В ГИБДД призывают отказаться от поездок на личном транспорте до наступления благоприятных погодных условий. В ведомстве также отметили, что «экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.