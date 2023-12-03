03 декабря 2023

Пермские власти утвердили план застройки земли за ТРК «СпешиLove»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, строительство жилья, стройки
Новый пермский микрорайон будут застраивать многоэтажными домами Фото:

Минимущества Пермского края утвердило документацию по планировке территории за торгово-развлекательным комплексом «СпешиLove». Там планируют возвести новый жилой микрорайон с объектами социальной инфраструктуры.

«Утвердить документацию по планировке территории по улице Спешилова в Ленинском районе города Перми, в составе проекта планировки и межевания территории. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. Указанную документацию в течение семи дней со дня утверждения направить главе Перми», — сообщается в приказе, опубликованном на сайте регионального минимущества.

Согласно документу планировки территории, пермский девелопер планирует возвести на земле за ТРК «СпешиLove» 11-этажные дома. Также в новом микрорайоне появятся два детских сада, поликлиника и школа на 1100 мест. Строительство будут проводить в четыре этапа. Соглашение о комплексной застройке территории власти в декабре 2022 года заключили с ООО «Горизонт». Данный застройщик является структурой пермской группы компаний «Оникс».

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Минимущества Пермского края утвердило документацию по планировке территории за торгово-развлекательным комплексом «СпешиLove». Там планируют возвести новый жилой микрорайон с объектами социальной инфраструктуры. «Утвердить документацию по планировке территории по улице Спешилова в Ленинском районе города Перми, в составе проекта планировки и межевания территории. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. Указанную документацию в течение семи дней со дня утверждения направить главе Перми», — сообщается в приказе, опубликованном на сайте регионального минимущества. Согласно документу планировки территории, пермский девелопер планирует возвести на земле за ТРК «СпешиLove» 11-этажные дома. Также в новом микрорайоне появятся два детских сада, поликлиника и школа на 1100 мест. Строительство будут проводить в четыре этапа. Соглашение о комплексной застройке территории власти в декабре 2022 года заключили с ООО «Горизонт». Данный застройщик является структурой пермской группы компаний «Оникс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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