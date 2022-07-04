04 июля 2022

В Перми площадку рядом с ТРК «СпешиLove» хотят застроить жильем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилья. Пермь, подъем груза, новостройки, стройка, жилищное строительство
Объем инвестиций в строительство ЖК оценивается в 8,9 млрд рублей Фото:

Пермская строительная компания «Горизонт» рассматривает возможность возведения жилого комплекса рядом с ТРК «СпешиLove» в «Камской долине». Концепция по комплексной застройке территории размещена на сайте администрации города. В представленных застройщиком материалах предлагается сменить зонирование участка под будущую застройку.

«Предлагается к реализации комплексный проект застройки в концепции „Urban Mix“ […] Общая площадь жилья — 157,5 тыс кв метров. Предлагаемая этажность — переменная (6-16 этажей)», — отмечается в материалах по обоснованию смены зонирования территории. Согласно планам компании «Горизонт», жилой комплекс разместится на улице Спешилова (108 и 108А).

В перспективе рядом с ЖК рассматривается организация транспортно-пересадочного узла. Общий объем инвестиций в проект застройщик оценивает в 8,9 млрд рублей. Публичные слушания по вопросам смены зонирования состоятся на этой неделе.

Краевые и городские власти неоднократно высказывали планы по освоению «Камской долины». Так, мэр Перми Алексей Демкин заявлял, что развитие территории подразумевает строительство там медицинского кластера и межвузовского образовательного центра. Иностранный инвестор Сайед Камруззаман планировал разместить на данной территории межвузовский кампус, однако впоследствии от этой идеи отказался.

Жилой комплекс разместится в «Камской долине» рядом с ТРК «СпешиLove»

На площади свыше 80 га разместятся дома переменной этажности (6-16 этажей)

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Пермская строительная компания «Горизонт» рассматривает возможность возведения жилого комплекса рядом с ТРК «СпешиLove» в «Камской долине». Концепция по комплексной застройке территории размещена на сайте администрации города. В представленных застройщиком материалах предлагается сменить зонирование участка под будущую застройку. «Предлагается к реализации комплексный проект застройки в концепции „Urban Mix“ […] Общая площадь жилья — 157,5 тыс кв метров. Предлагаемая этажность — переменная (6-16 этажей)», — отмечается в материалах по обоснованию смены зонирования территории. Согласно планам компании «Горизонт», жилой комплекс разместится на улице Спешилова (108 и 108А). В перспективе рядом с ЖК рассматривается организация транспортно-пересадочного узла. Общий объем инвестиций в проект застройщик оценивает в 8,9 млрд рублей. Публичные слушания по вопросам смены зонирования состоятся на этой неделе. Краевые и городские власти неоднократно высказывали планы по освоению «Камской долины». Так, мэр Перми Алексей Демкин заявлял, что развитие территории подразумевает строительство там медицинского кластера и межвузовского образовательного центра. Иностранный инвестор Сайед Камруззаман планировал разместить на данной территории межвузовский кампус, однако впоследствии от этой идеи отказался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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