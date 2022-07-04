Объем инвестиций в строительство ЖК оценивается в 8,9 млрд рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермская строительная компания «Горизонт» рассматривает возможность возведения жилого комплекса рядом с ТРК «СпешиLove» в «Камской долине». Концепция по комплексной застройке территории размещена на сайте администрации города. В представленных застройщиком материалах предлагается сменить зонирование участка под будущую застройку.

«Предлагается к реализации комплексный проект застройки в концепции „Urban Mix“ […] Общая площадь жилья — 157,5 тыс кв метров. Предлагаемая этажность — переменная (6-16 этажей)», — отмечается в материалах по обоснованию смены зонирования территории. Согласно планам компании «Горизонт», жилой комплекс разместится на улице Спешилова (108 и 108А).

В перспективе рядом с ЖК рассматривается организация транспортно-пересадочного узла. Общий объем инвестиций в проект застройщик оценивает в 8,9 млрд рублей. Публичные слушания по вопросам смены зонирования состоятся на этой неделе.

Краевые и городские власти неоднократно высказывали планы по освоению «Камской долины». Так, мэр Перми Алексей Демкин заявлял, что развитие территории подразумевает строительство там медицинского кластера и межвузовского образовательного центра. Иностранный инвестор Сайед Камруззаман планировал разместить на данной территории межвузовский кампус, однако впоследствии от этой идеи отказался.

Жилой комплекс разместится в «Камской долине» рядом с ТРК «СпешиLove» Скрин с сайта gorodperm.ru

На площади свыше 80 га разместятся дома переменной этажности (6-16 этажей) Скрин с сайта gorodperm.ru