Пермские депутаты хотят потратить миллионы на новости о самих себе

Пермская гордума объявила конкурс на размещение новостей в печатных СМИ

Публикации о деятельности депутатах должны размещаться в журналах и газетах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермская городская дума объявила конкурс на оказание услуг на размещение новостей и статей о своей деятельности в печатных СМИ. На эти цели запланировано потратить более шести миллионов рублей.

«Заказчик — Пермская городская дума. Услуги по информированию населения посредством периодических печатных изданий. Начальная, она же максимальная цена контракта — 6 075 000 рублей», — сообщается в описании лота, опубликованном в автоматизированной системе торгов «Сбербанка».

Уточняется, что публикации должны распространяться в печатных СМИ с тиражом от 2000 до 20000 экземпляров. Среди них полноцветные журналы, газеты, ориентированные на подписки и розничную продажу, а также бесплатные газеты, распространяемые по адресам. Кроме того, каждое издание обязано иметь свой сайт, на котором должны дублироваться публикации о деятельности пермской гордумы. Заявки на участие от пермских СМИ будут приниматься до 15 декабря.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская гордума объявила конкурс на размещение информационных роликов о своей деятельности на радиостанциях. Соответствующие услуги оценили в 700 тысяч рублей.