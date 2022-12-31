Пермская гордума заказала более тысячи рекламных роликов на радио

У радийщиков есть шанс заработать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермская городская дума в самом конце 2022 года успела объявить среди радиостанций аукцион на создание и трансляцию информационных роликов о деятельности депутатов. За 1180 трансляций дума готова заплатить 708 тысяч рублей, следует из конкурсной документации.

«Услуга — создание и размещение информационных радиоматериалов о деятельности органов власти. Количество: 1180. Стоимость 708000 рублей», — указано в карточке аукциона на площадке «Сбербанк — АСТ».

Подробное техзадание узнать пока невозможно — портал госзакупок недоступен из-за регламентных работ, которые закончатся к вечеру 2 января. Итоги аукциона подведут 25 января.