31 декабря 2022
30 декабря 2022

Пермская гордума заказала более тысячи рекламных роликов на радио

© Служба новостей «URA.RU»
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Радиостанция «Пилот». Прямой эфир шоу «Катапульта». Екатеринбург, наушники, радио, адиостанция, радиостанция, пульт звукооператора
У радийщиков есть шанс заработать Фото:

Пермская городская дума в самом конце 2022 года успела объявить среди радиостанций аукцион на создание и трансляцию информационных роликов о деятельности депутатов. За 1180 трансляций дума готова заплатить 708 тысяч рублей, следует из конкурсной документации.

«Услуга — создание и размещение информационных радиоматериалов о деятельности органов власти. Количество: 1180. Стоимость 708000 рублей», — указано в карточке аукциона на площадке «Сбербанк — АСТ».

Подробное техзадание узнать пока невозможно — портал госзакупок недоступен из-за регламентных работ, которые закончатся к вечеру 2 января. Итоги аукциона подведут 25 января.

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Пермская городская дума в самом конце 2022 года успела объявить среди радиостанций аукцион на создание и трансляцию информационных роликов о деятельности депутатов. За 1180 трансляций дума готова заплатить 708 тысяч рублей, следует из конкурсной документации. «Услуга — создание и размещение информационных радиоматериалов о деятельности органов власти. Количество: 1180. Стоимость 708000 рублей», — указано в карточке аукциона на площадке «Сбербанк — АСТ». Подробное техзадание узнать пока невозможно — портал госзакупок недоступен из-за регламентных работ, которые закончатся к вечеру 2 января. Итоги аукциона подведут 25 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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