В Сургуте (ХМАО) продолжают оформлять территории для зимнего досуга. Глава города Андрей Филатов поделился в своем telegram-канале снимками украшенных площадок.
«Продолжаем работать над зимним оформлением Сургута. Основные восемь праздничных локаций с горками, украшенными елями и другой атрибутикой, постепенно преображаются. Несмотря на то, что работы еще идут, сегодня уже есть площадки, создающие новогоднее настроение», — рассказал Филатов.
Мэр Сургута также напомнил, что в городе будут открыты два катка. «В этом году в Сургуте будет два катка, 17 горок, восемь ледовых скульптурных композиций, семь елок», — добавил Филатов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске установили самую большую новогоднюю елку в ХМАО. Высота елки составила 33 метра.
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