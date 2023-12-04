Глава Сургута показал, как преобразился предновогодний город. Фото

Глава Сургута показал готовящиеся праздничные локации к Новому году

04 декабря 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Работа над зимним оформлением Сургута продолжается Фото: Алексей Андронов © URA.RU (фото из архива) В Сургуте (ХМАО) продолжают оформлять территории для зимнего досуга. Глава города Андрей Филатов поделился в своем telegram-канале снимками украшенных площадок. «Продолжаем работать над зимним оформлением Сургута. Основные восемь праздничных локаций с горками, украшенными елями и другой атрибутикой, постепенно преображаются. Несмотря на то, что работы еще идут, сегодня уже есть площадки, создающие новогоднее настроение», — рассказал Филатов.



Мэр Сургута также напомнил, что в городе будут открыты два катка. «В этом году в Сургуте будет два катка, 17 горок, восемь ледовых скульптурных композиций, семь елок», — добавил Филатов.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске установили самую большую новогоднюю елку в ХМАО. Высота елки составила 33 метра.

В Сургуте (ХМАО) продолжают оформлять территории для зимнего досуга. Глава города Андрей Филатов поделился в своем telegram-канале снимками украшенных площадок. «Продолжаем работать над зимним оформлением Сургута. Основные восемь праздничных локаций с горками, украшенными елями и другой атрибутикой, постепенно преображаются. Несмотря на то, что работы еще идут, сегодня уже есть площадки, создающие новогоднее настроение», — рассказал Филатов. Мэр Сургута также напомнил, что в городе будут открыты два катка. «В этом году в Сургуте будет два катка, 17 горок, восемь ледовых скульптурных композиций, семь елок», — добавил Филатов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске установили самую большую новогоднюю елку в ХМАО. Высота елки составила 33 метра.