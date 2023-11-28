В Ханты-Мансийске засверкали гирлянды на самой большой елке в ХМАО: высота новогодней красавицы — 33 метра. О запуске праздничной иллюминации сообщил официальный telegram-канал властей столицы Югры.
«В городе включили праздничную иллюминацию. Теперь, с наступлением сумерек, на центральной площади горит елка, а вдоль дорог праздничные гирлянды», — поделился telegram-канал.
Елка высотой с девятиэтажный дом украшена четырехкилометровой гирляндой. Сотни игрушек дополняют праздничный наряд новогодней красавицы.
Ранее URA.RU писало, что на центральной площади Ханты-Мансийска (ХМАО) идет процесс установки новогодней ели. Для гигантского дерева уже подготовили песчаное основание.
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