В Ханты-Мансийске установили самую большую новогоднюю елку в ХМАО. Фото

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В Ханты-Мансийске включили гирлянды городской новогодней елке Фото:

В Ханты-Мансийске засверкали гирлянды на самой большой елке в ХМАО: высота новогодней красавицы — 33 метра. О запуске праздничной иллюминации сообщил официальный telegram-канал властей столицы Югры.

«В городе включили праздничную иллюминацию. Теперь, с наступлением сумерек, на центральной площади горит елка, а вдоль дорог праздничные гирлянды», — поделился telegram-канал.

Елка высотой с девятиэтажный дом украшена четырехкилометровой гирляндой. Сотни игрушек дополняют праздничный наряд новогодней красавицы.

Ранее URA.RU писало, что на центральной площади Ханты-Мансийска (ХМАО) идет процесс установки новогодней ели. Для гигантского дерева уже подготовили песчаное основание.

Новогодняя елка в Ханты-Мансийске
Новогодняя елка в Ханты-Мансийске
Фото:

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В Ханты-Мансийске засверкали гирлянды на самой большой елке в ХМАО: высота новогодней красавицы — 33 метра. О запуске праздничной иллюминации сообщил официальный telegram-канал властей столицы Югры. «В городе включили праздничную иллюминацию. Теперь, с наступлением сумерек, на центральной площади горит елка, а вдоль дорог праздничные гирлянды», — поделился telegram-канал. Елка высотой с девятиэтажный дом украшена четырехкилометровой гирляндой. Сотни игрушек дополняют праздничный наряд новогодней красавицы. Ранее URA.RU писало, что на центральной площади Ханты-Мансийска (ХМАО) идет процесс установки новогодней ели. Для гигантского дерева уже подготовили песчаное основание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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