Лула да Силва пригласит Путина в Бразилию на саммит G20 в 2024 году

05 декабря 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Владимира Путина пригласят на международное мероприятие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российского президента Владимира Путина пригласят на саммит G20, который проведут в Бразилии в 2024 году. Об этом рассказал лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва. «Путина пригласят на G20 и на БРИКС в Бразилию», — заявил Лула да Силва. Его слова приводит газета Correio Brasiliense.

Российского президента Владимира Путина пригласят на саммит G20, который проведут в Бразилии в 2024 году. Об этом рассказал лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва. «Путина пригласят на G20 и на БРИКС в Бразилию», — заявил Лула да Силва. Его слова приводит газета Correio Brasiliense.