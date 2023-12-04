04 декабря 2023

Лула да Силва пригласит Путина в Бразилию на саммит G20 в 2024 году

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимира Путина пригласят на международное мероприятие Фото:

Российского президента Владимира Путина пригласят на саммит G20, который проведут в Бразилии в 2024 году. Об этом рассказал лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва.

«Путина пригласят на G20 и на БРИКС в Бразилию», — заявил Лула да Силва. Его слова приводит газета Correio Brasiliense.

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Российского президента Владимира Путина пригласят на саммит G20, который проведут в Бразилии в 2024 году. Об этом рассказал лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва. «Путина пригласят на G20 и на БРИКС в Бразилию», — заявил Лула да Силва. Его слова приводит газета Correio Brasiliense.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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