Лула да Силва пригласит Путина в Бразилию на саммит G20 в 2024 году

Владимира Путина пригласят на международное мероприятие
Российского президента Владимира Путина пригласят на саммит G20, который проведут в Бразилии в 2024 году. Об этом рассказал лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва.
«Путина пригласят на G20 и на БРИКС в Бразилию», — заявил Лула да Силва. Его слова приводит газета Correio Brasiliense.
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