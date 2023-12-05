В Кремле высказались об участии России на саммите G20

05 декабря 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, РФ будет участвовать в саммите Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что пока неизвестно, как президент РФ Владимир Путин будет принимать участие в саммите G20. Но он добавил, что Россия будет участвовать в нем. «Нет, пока дело не дошло», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, Россия в любом случае продолжит принимать участие в форуме. Ранее сообщалось, что лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва пригласит Путина к участию в саммите G20 в 2024 году. Он пройдет в Бразилии. Также российский глава будет приглашен на БРИКС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что пока неизвестно, как президент РФ Владимир Путин будет принимать участие в саммите G20. Но он добавил, что Россия будет участвовать в нем. «Нет, пока дело не дошло», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, Россия в любом случае продолжит принимать участие в форуме. Ранее сообщалось, что лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва пригласит Путина к участию в саммите G20 в 2024 году. Он пройдет в Бразилии. Также российский глава будет приглашен на БРИКС.