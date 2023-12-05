В Кремле высказались об участии России на саммите G20

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
По словам Пескова, РФ будет участвовать в саммите Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что пока неизвестно, как президент РФ Владимир Путин будет принимать участие в саммите G20. Но он добавил, что Россия будет участвовать в нем.

«Нет, пока дело не дошло», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, Россия в любом случае продолжит принимать участие в форуме.

Ранее сообщалось, что лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва пригласит Путина к участию в саммите G20 в 2024 году. Он пройдет в Бразилии. Также российский глава будет приглашен на БРИКС.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что пока неизвестно, как президент РФ Владимир Путин будет принимать участие в саммите G20. Но он добавил, что Россия будет участвовать в нем. «Нет, пока дело не дошло», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, Россия в любом случае продолжит принимать участие в форуме. Ранее сообщалось, что лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва пригласит Путина к участию в саммите G20 в 2024 году. Он пройдет в Бразилии. Также российский глава будет приглашен на БРИКС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...