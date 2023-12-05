В Кремле высказались об участии России на саммите G20

По словам Пескова, РФ будет участвовать в саммите
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что пока неизвестно, как президент РФ Владимир Путин будет принимать участие в саммите G20. Но он добавил, что Россия будет участвовать в нем.
«Нет, пока дело не дошло», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, Россия в любом случае продолжит принимать участие в форуме.
Ранее сообщалось, что лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва пригласит Путина к участию в саммите G20 в 2024 году. Он пройдет в Бразилии. Также российский глава будет приглашен на БРИКС.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!