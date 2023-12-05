Екатеринбург встал в десятибалльных пробках. Скрин

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Ветреная погода в Екатеринбурге. Екатеринбург , автомобильная пробка, проспект ленина, плотинка
Пробки оценивают в 10 баллов (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга после окончания рабочего дня пожаловались на пробки. Сервис Яндекс.Карты, оценил их в 10 баллов.

Сложная дорожная ситуация наблюдается на всех центральных улицах. Автомобилисты стоят на Малышева, Ленина, Куйбышева, Московской. Большая пробка на Восточной — от Челюскинцев до Ткачей. Также в городе зарегистрировали несколько аварий — на 8 марта возле станции метро «Площадь 1905 года», на перекрестке Малышева — Луначарского, на перекрестке Малышева — Восточная.

Десятибалльные пробки наблюдались и утром. С ночи в Екатеринбурге идет обильный снегопад.

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Жители Екатеринбурга после окончания рабочего дня пожаловались на пробки. Сервис Яндекс.Карты, оценил их в 10 баллов. Сложная дорожная ситуация наблюдается на всех центральных улицах. Автомобилисты стоят на Малышева, Ленина, Куйбышева, Московской. Большая пробка на Восточной — от Челюскинцев до Ткачей. Также в городе зарегистрировали несколько аварий — на 8 марта возле станции метро «Площадь 1905 года», на перекрестке Малышева — Луначарского, на перекрестке Малышева — Восточная. Десятибалльные пробки наблюдались и утром. С ночи в Екатеринбурге идет обильный снегопад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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