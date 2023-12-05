Пробки оценивают в 10 баллов (архивное фото)
Жители Екатеринбурга после окончания рабочего дня пожаловались на пробки. Сервис Яндекс.Карты, оценил их в 10 баллов.
Сложная дорожная ситуация наблюдается на всех центральных улицах. Автомобилисты стоят на Малышева, Ленина, Куйбышева, Московской. Большая пробка на Восточной — от Челюскинцев до Ткачей. Также в городе зарегистрировали несколько аварий — на 8 марта возле станции метро «Площадь 1905 года», на перекрестке Малышева — Луначарского, на перекрестке Малышева — Восточная.
Десятибалльные пробки наблюдались и утром. С ночи в Екатеринбурге идет обильный снегопад.
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