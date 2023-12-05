В ХМАО следователи завели дело на мошенников, заработавших 2,5 миллиона рублей на отмывании денег

Группа жителей Нефтеюганска с марта 2016 по декабрь 2017 года заработала не менее 2,5 миллионов рублей за осуществление незаконной банковской деятельности. По факту преступления следственный комитет Югры возбудил уголовное дело. Об этом агентству сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). <…> По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», — сообщили в пресс-службе окружного следкома.
По версии следствия, «банкиры» использовали различные офисные помещения города, где за проценты от транзакций проводили незаконную банковскую деятельность. Злоумышленники выдавали гражданам наличные и вели счета юридических лиц через реквизиты не кредитных организаций.
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