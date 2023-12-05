Челябинцы отказались от лыж в пользу сноубордов

«Авито»: челябинцы скупают сноуборды и термобелье

Сноуборды стали покупать чаще лыж Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Челябинска предпочитают сноуборды лыжам и конькам. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито», стоимость досок для катания варьируется в диапазоне от тысячи до 10 тысяч рублей.

«Пользователи стали реже приобретать беговые лыжи. Число их покупок за год упало на 13%. Горные лыжи в сезоне 2023 года покупали на 2% меньше, чем в прошлом году. При этом продажи сноубордов в Челябинске этой осенью выросли на 24%», — отметили в «Авито».

В среднем один горнолыжный костюм обойдется в шесть тысяч рублей, минимальная цена на платформе составила 400 рублей. Обувь для горнолыжников в среднем стоит порядка семи тысяч рублей. Спрос на ботинки увеличился на треть. Стоимость сноубордических костюмов превысила 10,6 тысячи рублей, у соответствующих ботинок — 11 тысяч. Горные лыжи обойдутся в 6,3 тысячи, беговые — дороже. Их средняя цена составила 6,6 тысячи рублей.

Фигурные и хоккейные коньки стали приобретать реже. Продажи упали, соответственно, на 20% и 11%. Купить профессиональный инвентарь на платформе можно в среднем за 2,7 тысячи и семь тысяч рублей. На четверть вырос спрос на клюшки. Средняя стоимость профессионального инвентаря составила 6,4 тысячи рублей.

Продажи термобелья и спортивного флиса осенью подскочили в 19 раз и на 75% соответственно. Приобрести подобную одежду на платформе можно, заплатив от 100 рублей. Но в среднем покупка встанет в 1,8 тысячи и 2,8 тысячи рублей.