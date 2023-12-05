05 декабря 2023

В Екатеринбурге на мосту в Академическом установят подсветку за 3 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Так будет выглядеть мост по вечерам
Так будет выглядеть мост по вечерам Фото:

В преддверии Нового года на мосту в Преображенском парке в Академическом появится подсветка. Но екатеринбуржцы смогу наблюдать иллюминацию только в период январских праздников. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

В требованиях указано, что подсветка обязана работать даже в -40 градусов, не мешать жителям близлежащих домов, а в нее должны быть встроены автоматическое включение и выключение в зависимости от длины светового дня. Такой подарок обойдется мэрии Екатеринбурга в 3, 2 млн рублей.

Фото:

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В преддверии Нового года на мосту в Преображенском парке в Академическом появится подсветка. Но екатеринбуржцы смогу наблюдать иллюминацию только в период январских праздников. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. В требованиях указано, что подсветка обязана работать даже в -40 градусов, не мешать жителям близлежащих домов, а в нее должны быть встроены автоматическое включение и выключение в зависимости от длины светового дня. Такой подарок обойдется мэрии Екатеринбурга в 3, 2 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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