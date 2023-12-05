Так будет выглядеть мост по вечерам
В преддверии Нового года на мосту в Преображенском парке в Академическом появится подсветка. Но екатеринбуржцы смогу наблюдать иллюминацию только в период январских праздников. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
В требованиях указано, что подсветка обязана работать даже в -40 градусов, не мешать жителям близлежащих домов, а в нее должны быть встроены автоматическое включение и выключение в зависимости от длины светового дня. Такой подарок обойдется мэрии Екатеринбурга в 3, 2 млн рублей.
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