В Перми девелоперу одобрили возведение новостройки на месте маргаринового завода

06 декабря 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Новый ЖК будет состоять из четырех секций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермскому застройщику «ПМД» выдали разрешение на строительство многоквартирного дома на улице Трамвайная, 27 в микрорайоне Парковый. Ранее на этой территории находился маргариновый завод. «ООО СЗ „Энтузиаст“, который принадлежит застройщику „ПМД“, выдано положительное заключение экспертизы на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по ул. Трамвайная, 27 в г. Перми. Дата включения сведений в реестр: 5 декабря 2023 года», — сказано на сайте Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации. Новый жилой комплекс будет состоять из четырех секций. Первые две планируют сдать в конце 2025 года. Дом станет частью большого жилого комплекса, где кроме домов будет расположен парк и спортивный комплекс, пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на представителя компании.

Пермскому застройщику «ПМД» выдали разрешение на строительство многоквартирного дома на улице Трамвайная, 27 в микрорайоне Парковый. Ранее на этой территории находился маргариновый завод. «ООО СЗ „Энтузиаст“, который принадлежит застройщику „ПМД“, выдано положительное заключение экспертизы на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по ул. Трамвайная, 27 в г. Перми. Дата включения сведений в реестр: 5 декабря 2023 года», — сказано на сайте Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации. Новый жилой комплекс будет состоять из четырех секций. Первые две планируют сдать в конце 2025 года. Дом станет частью большого жилого комплекса, где кроме домов будет расположен парк и спортивный комплекс, пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на представителя компании.