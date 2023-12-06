06 декабря 2023

«АвтоВАЗ» начал вести переговоры о сборке машин в Иране

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Курганский машиностроительный завод (КМЗ) , детали, кмз
«АвтоВАЗ» планирует собирать машины в Иране Фото:
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Представители компании «АвтоВАЗ» ведут переговоры о сборке машин в Иране. Об этом сообщили источники, знакомые с планами компании.

«Сейчас „АвтоВАЗ“ ведет переговоры о сборке автомобилей на территории Ирана. Конкретных сроков принятия решения по выходу на рынок республики пока нет», — пояснили источники, передают «Ведомости».

Зарубежные поставщики отказываются сотрудничать с «АвтоВАЗом» из-за санкций, наложенных США. Ограничения привели к блокировке платежей компании. В российском автоконцерне подчеркивали, что имеют запасы деталей, что позволяет продолжать производство. Но другие рынки искать необходимо. По словам глава Минпромторга Дениса Мантурова, ограничения Вашингтона в отношении «АвтоВАЗа» способствует импортозамещению, передает RT.

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Представители компании «АвтоВАЗ» ведут переговоры о сборке машин в Иране. Об этом сообщили источники, знакомые с планами компании. «Сейчас „АвтоВАЗ“ ведет переговоры о сборке автомобилей на территории Ирана. Конкретных сроков принятия решения по выходу на рынок республики пока нет», — пояснили источники, передают «Ведомости». Зарубежные поставщики отказываются сотрудничать с «АвтоВАЗом» из-за санкций, наложенных США. Ограничения привели к блокировке платежей компании. В российском автоконцерне подчеркивали, что имеют запасы деталей, что позволяет продолжать производство. Но другие рынки искать необходимо. По словам глава Минпромторга Дениса Мантурова, ограничения Вашингтона в отношении «АвтоВАЗа» способствует импортозамещению, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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