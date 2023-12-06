«АвтоВАЗ» начал вести переговоры о сборке машин в Иране

Представители компании «АвтоВАЗ» ведут переговоры о сборке машин в Иране. Об этом сообщили источники, знакомые с планами компании.
«Сейчас „АвтоВАЗ“ ведет переговоры о сборке автомобилей на территории Ирана. Конкретных сроков принятия решения по выходу на рынок республики пока нет», — пояснили источники, передают «Ведомости».
Зарубежные поставщики отказываются сотрудничать с «АвтоВАЗом» из-за санкций, наложенных США. Ограничения привели к блокировке платежей компании. В российском автоконцерне подчеркивали, что имеют запасы деталей, что позволяет продолжать производство. Но другие рынки искать необходимо. По словам глава Минпромторга Дениса Мантурова, ограничения Вашингтона в отношении «АвтоВАЗа» способствует импортозамещению, передает RT.
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