В Челябинской области снизилась смертность от СПИДа

07 декабря 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

В регионе снижается смертность от СПИДа Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Челябинской области снизились показатели смертности от СПИДа на фоне роста количества инфицированных. Об этом сообщили в ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора «В число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов РФ Челябинская область вошла в 2000-е годы, за 2001 год было выявлено 5034 случаев — наибольшее количество за всю историю распространения. Но уже в 2016—2022 годах в регионе усилились положительные тенденции: заболеваемость снизилась на 42,9%, а благодаря доступности антиретровирусной терапии смертность от прогрессирования заболевания снизилась на 3,1%, в том числе от СПИДа на 65,9%», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что пик заражений пришелся на 2000-е годы из-за распространения внутривенных наркотиков. При этом сейчас рост количества зараженных ВИЧ-инфекцией объясняется улучшением работы с жителями для выявления заболеваний. Ранее пациенты с ВИЧ из Челябинской области пожаловались на отказы в проведении анализов. В региональном минздраве заявили, что в области нет проблем с проведением тестов СД4 на вирусную нагрузку для ВИЧ-пациентов

В Челябинской области снизились показатели смертности от СПИДа на фоне роста количества инфицированных. Об этом сообщили в ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора «В число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов РФ Челябинская область вошла в 2000-е годы, за 2001 год было выявлено 5034 случаев — наибольшее количество за всю историю распространения. Но уже в 2016—2022 годах в регионе усилились положительные тенденции: заболеваемость снизилась на 42,9%, а благодаря доступности антиретровирусной терапии смертность от прогрессирования заболевания снизилась на 3,1%, в том числе от СПИДа на 65,9%», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что пик заражений пришелся на 2000-е годы из-за распространения внутривенных наркотиков. При этом сейчас рост количества зараженных ВИЧ-инфекцией объясняется улучшением работы с жителями для выявления заболеваний. Ранее пациенты с ВИЧ из Челябинской области пожаловались на отказы в проведении анализов. В региональном минздраве заявили, что в области нет проблем с проведением тестов СД4 на вирусную нагрузку для ВИЧ-пациентов