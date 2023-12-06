06 декабря 2023

В Челябинской области снизилась смертность от СПИДа

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Виней Салдана и активистов борьбы со СПИД. Екатеринбург., значок, красная ленточка, спид, символ борьбы со спидом
В регионе снижается смертность от СПИДа Фото:

В Челябинской области снизились показатели смертности от СПИДа на фоне роста количества инфицированных. Об этом сообщили в ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

«В число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов РФ Челябинская область вошла в 2000-е годы, за 2001 год было выявлено 5034 случаев — наибольшее количество за всю историю распространения. Но уже в 2016—2022 годах в регионе усилились положительные тенденции: заболеваемость снизилась на 42,9%, а благодаря доступности антиретровирусной терапии смертность от прогрессирования заболевания снизилась на 3,1%, в том числе от СПИДа на 65,9%», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что пик заражений пришелся на 2000-е годы из-за распространения внутривенных наркотиков. При этом сейчас рост количества зараженных ВИЧ-инфекцией объясняется улучшением работы с жителями для выявления заболеваний.

Ранее пациенты с ВИЧ из Челябинской области пожаловались на отказы в проведении анализов. В региональном минздраве заявили, что в области нет проблем с проведением тестов СД4 на вирусную нагрузку для ВИЧ-пациентов

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В Челябинской области снизились показатели смертности от СПИДа на фоне роста количества инфицированных. Об этом сообщили в ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора «В число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов РФ Челябинская область вошла в 2000-е годы, за 2001 год было выявлено 5034 случаев — наибольшее количество за всю историю распространения. Но уже в 2016—2022 годах в регионе усилились положительные тенденции: заболеваемость снизилась на 42,9%, а благодаря доступности антиретровирусной терапии смертность от прогрессирования заболевания снизилась на 3,1%, в том числе от СПИДа на 65,9%», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что пик заражений пришелся на 2000-е годы из-за распространения внутривенных наркотиков. При этом сейчас рост количества зараженных ВИЧ-инфекцией объясняется улучшением работы с жителями для выявления заболеваний. Ранее пациенты с ВИЧ из Челябинской области пожаловались на отказы в проведении анализов. В региональном минздраве заявили, что в области нет проблем с проведением тестов СД4 на вирусную нагрузку для ВИЧ-пациентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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