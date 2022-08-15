В минздраве Челябинска отрицают отсутствие тестов для больных ВИЧ

Чиновники заявляют, что в регионе нет проблем с проведением анализов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области нет проблем с проведением тестов СД4 на вирусную нагрузку для ВИЧ-пациентов. Об этом URA.RU сообщили в областном минздраве, где прокомментировали заявление общественного движения «Пациентcкий контроль», представители которого заявили о дефиците в регионе анализов для больных СПИДом.

«В настоящий момент в области проблем с проведением исследований на СД4 и вирусную нагрузку нет. Обеспечение диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита, осуществляется за счет средств областного бюджета в полном объеме и в установленные сроки», — отметили URA.RU в пресс-службе минзрава.

Вирусная нагрузка — важный показатель состояния организма ВИЧ-положительного пациента. Анализ на вирусную нагрузку проводится вместе с тестом на уровень CD4-лимфоцитов, которые отображают состояние иммунной системы.

Ранее в общественном движении «Пациентcкий контроль» заявили, что пациенты с ВИЧ из Челябинской области жалуются на отказы в проведении анализов. По словам общественников, отказы взять анализы в челябинском центре СПИД объясняют отсутствием импортных реагентов из-за введенных в отношении РФ западных санкций.