Челябинским больным ВИЧ отказывают в анализах из-за санкций

По данным организации «Пациентский контроль» в региональных СПИД-центрах наблюдается дефицит импортных тестов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пациенты с ВИЧ из Челябинской области жалуются на отказы в проведении необходимых анализов. Как сообщают в общественном движении «Пациентcкий контроль», отказы взять анализы в центрах СПИД во многих регионах страны объясняют санкциями из-за проведения спецоперации на Украине.

«Жительница Челябинска в конце апреля приехала на прием в областной центр СПИД, чтобы узнать результаты анализов, взятых еще в январе 2022 года. Сказали, что не сделали, так как нет тест-систем. Они импортные, и в связи со сложившейся ситуацией с Украиной их нет», — рассказала представитель движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина изданию «Коммерсантъ».

У челябинки низкий иммунный статус и ей необходимо знать состояние своего здоровья. Верещагина отметила, что в челябинском центре СПИД реагенты отсутствуют уже не первый год, и если раньше в этом винили коронавирус, то теперь санкции.

Ситуация с дефицитом тест-систем для больных ВИЧ по данным организации «Пациентский контроль» сложилась не только в Челябинской области, но и в большинстве других регионов. URA.RU направило запрос в пресс-службу областного минзрава, и на момент публикации ответа не последовало.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. В ответ США и Евросоюз начали вводить против РФ беспрецедентный пакет санкций, направленных на уничтожение российской экономики.