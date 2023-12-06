06 декабря 2023

В Челябинске выросли цены и количество предложений на вторичном рынке жилья. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна. Челябинск, жилье, утро, недвижимость, ипотека, весна, виды города, строительство, перспектива
Вторичные квартиры в Челябинске в среднем продаются по 90 тысяч 759 рублей за квадратный метр Фото:

В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года цены на вторичном рынке жилья в среднем выросли до 91 тысячи рублей за квадратный метр. При этом вторичное жилье продавалось по 84 тысячи за квадрат, предпродажный торг составил от 3% до 10%, сообщается на сайте АН «Этажи».

«В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года средняя стоимость предложения вторичных квартир увеличилась на 3 тысячи 459 рублей за квадратный метр, составив 90 756 рублей, при этом реальная цена продаж в прошлом месяце оказалась ниже — 84 тысячи рублей за квадрат», — говорится на сайте.

Аналитики отметили, также в городе за месяц количество предложений о продаже вторичного жилья увеличилось на 48 квартир и составило 1913 квартир. Лучше всего вторичное жилье в ноябре 2023 года продавалось в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах.

Стоимость вторичного жилья в Челябинске в ноябре выросла пости на 3,5 тысячи рублей за квадратный метр
Стоимость вторичного жилья в Челябинске в ноябре выросла пости на 3,5 тысячи рублей за квадратный метр
В Челябинске предпродажный торг при покупке квартир на вторичном рынке жилья в ноябре составил от 3 до 10%
В Челябинске предпродажный торг при покупке квартир на вторичном рынке жилья в ноябре составил от 3 до 10%
За месяц в Челябинске выросло число продаваемых квартир на вторичном рынке жилья
За месяц в Челябинске выросло число продаваемых квартир на вторичном рынке жилья

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В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года цены на вторичном рынке жилья в среднем выросли до 91 тысячи рублей за квадратный метр. При этом вторичное жилье продавалось по 84 тысячи за квадрат, предпродажный торг составил от 3% до 10%, сообщается на сайте АН «Этажи». «В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года средняя стоимость предложения вторичных квартир увеличилась на 3 тысячи 459 рублей за квадратный метр, составив 90 756 рублей, при этом реальная цена продаж в прошлом месяце оказалась ниже — 84 тысячи рублей за квадрат», — говорится на сайте. Аналитики отметили, также в городе за месяц количество предложений о продаже вторичного жилья увеличилось на 48 квартир и составило 1913 квартир. Лучше всего вторичное жилье в ноябре 2023 года продавалось в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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