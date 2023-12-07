Японский журавль из Пермского зоопарка в шоке от уральских морозов. Фото

Сотрудники Пермского зоопарка изменили режим дня зверей из-за холодов

07 декабря 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Пермский зоопарк подготовился к морозам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Суровая уральская погода стала неожиданностью для молодого японского журавля из Пермского зоопарка. Другие обитатели зверинца с наступлением холодов стали больше есть и меньше гулять. Как зверинец готовили к экстремально низким температурам, рассказали URA.RU сотрудники зоосада. «Японский журавль Рюша родился только этим летом и впервые столкнулся с настоящими морозами. На прогулку его выводят только на короткое время», — рассказали в пресс-службе зоопарка. Семейство камерунских коз во главе с самцом Крошем на время холодов переселили в помещение конюшни, где их соседями стали лошадь Сабира, пони Крым, Миша и Нормандия. В здании львятника перед морозами проверили работоспособность теплых полов. В вольерном комплексе проживают львы Риччи и Леро, львица Виола, пума Боня и тигрица Афина. Всем животным зоопарка увеличили рацион. Хищникам дают больше мяса, травоядным — овощей и фруктов, а копытным — сена и веников. Утеплили также «постель» — соломы, опила и сена не жалеют. А вот северные олени, белые медведи, полярные волки, снежные барсы в своей стихии. Не отстают от обитателей Севера выдры Матильда и Шнур. Животные с удовольствием резвятся в сугробах.

Суровая уральская погода стала неожиданностью для молодого японского журавля из Пермского зоопарка. Другие обитатели зверинца с наступлением холодов стали больше есть и меньше гулять. Как зверинец готовили к экстремально низким температурам, рассказали URA.RU сотрудники зоосада. «Японский журавль Рюша родился только этим летом и впервые столкнулся с настоящими морозами. На прогулку его выводят только на короткое время», — рассказали в пресс-службе зоопарка. Семейство камерунских коз во главе с самцом Крошем на время холодов переселили в помещение конюшни, где их соседями стали лошадь Сабира, пони Крым, Миша и Нормандия. В здании львятника перед морозами проверили работоспособность теплых полов. В вольерном комплексе проживают львы Риччи и Леро, львица Виола, пума Боня и тигрица Афина. Всем животным зоопарка увеличили рацион. Хищникам дают больше мяса, травоядным — овощей и фруктов, а копытным — сена и веников. Утеплили также «постель» — соломы, опила и сена не жалеют. А вот северные олени, белые медведи, полярные волки, снежные барсы в своей стихии. Не отстают от обитателей Севера выдры Матильда и Шнур. Животные с удовольствием резвятся в сугробах.