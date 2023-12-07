Во сколько обойдется поздравление Деда Мороза и Снегурочки в Перми

В Перми поздравление Деда Мороза и Снегурочки стоит в среднем 1,5 тысячи рублей

08 декабря 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Ближе к новогодней ночи цены на услуги артистов увеличиваются Фото: Алексей Андронов © URA.RU В 2023 году за вызов Деда Мороза и Снегурочки пермякам придется заплатить в среднем 1,5 тысячи рублей. Ближе к празднику стоимость повысится до 2,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Средняя стоимость одного выступления Деда Мороза и Снегурочки в этом году в Перми — от 1 500 рублей. Артисты предлагают в основном программы от 15 минут до часа. Дороже будет стоить выступление в новогоднюю ночь — средняя стоимость поздравления вечером 31 декабря начинается от 2500 рублей», — говорится в сообщении. Уточняется, что артисты придумывают разные способы увеличения среднего чека. Они разрабатывают дополнительные программы с конкурсами, научными шоу, мыльными пузырями и другими активностями. Стоимость таких поздравлений может доходить до 5-7 тысяч рублей. Аналитики подсчитали, что в среднем за сезон пермские Деды Морозы и Снегурочки могут заработать больше 150 тысяч рублей. Для этого им нужно выступать пять раз в день на протяжении 20 дней. Если сравнивать доход пермских артистов с коллегами из других городов, то больше всех зарабатывают артисты в Сочи, Москве и Владивостоке. Средняя стоимость поздравлений там начинается от 3 500, 3000 и 2990 рублей соответственно. В этих городах артисты могут заработать за сезон до 350 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году за вызов Деда Мороза и Снегурочки пермякам придется заплатить в среднем 1,5 тысячи рублей. Ближе к празднику стоимость повысится до 2,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Средняя стоимость одного выступления Деда Мороза и Снегурочки в этом году в Перми — от 1 500 рублей. Артисты предлагают в основном программы от 15 минут до часа. Дороже будет стоить выступление в новогоднюю ночь — средняя стоимость поздравления вечером 31 декабря начинается от 2500 рублей», — говорится в сообщении. Уточняется, что артисты придумывают разные способы увеличения среднего чека. Они разрабатывают дополнительные программы с конкурсами, научными шоу, мыльными пузырями и другими активностями. Стоимость таких поздравлений может доходить до 5-7 тысяч рублей. Аналитики подсчитали, что в среднем за сезон пермские Деды Морозы и Снегурочки могут заработать больше 150 тысяч рублей. Для этого им нужно выступать пять раз в день на протяжении 20 дней. Если сравнивать доход пермских артистов с коллегами из других городов, то больше всех зарабатывают артисты в Сочи, Москве и Владивостоке. Средняя стоимость поздравлений там начинается от 3 500, 3000 и 2990 рублей соответственно. В этих городах артисты могут заработать за сезон до 350 тысяч рублей.