07 декабря 2023

Во сколько обойдется поздравление Деда Мороза и Снегурочки в Перми

В Перми поздравление Деда Мороза и Снегурочки стоит в среднем 1,5 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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XII Всероссийский съезд Дедов морозов и Снегурочек. Ханты-Мансийск, дед мороз и снегурочка
Ближе к новогодней ночи цены на услуги артистов увеличиваются Фото:

В 2023 году за вызов Деда Мороза и Снегурочки пермякам придется заплатить в среднем 1,5 тысячи рублей. Ближе к празднику стоимость повысится до 2,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«Средняя стоимость одного выступления Деда Мороза и Снегурочки в этом году в Перми — от 1 500 рублей. Артисты предлагают в основном программы от 15 минут до часа. Дороже будет стоить выступление в новогоднюю ночь — средняя стоимость поздравления вечером 31 декабря начинается от 2500 рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что артисты придумывают разные способы увеличения среднего чека. Они разрабатывают дополнительные программы с конкурсами, научными шоу, мыльными пузырями и другими активностями. Стоимость таких поздравлений может доходить до 5-7 тысяч рублей. Аналитики подсчитали, что в среднем за сезон пермские Деды Морозы и Снегурочки могут заработать больше 150 тысяч рублей. Для этого им нужно выступать пять раз в день на протяжении 20 дней. Если сравнивать доход пермских артистов с коллегами из других городов, то больше всех зарабатывают артисты в Сочи, Москве и Владивостоке. Средняя стоимость поздравлений там начинается от 3 500, 3000 и 2990 рублей соответственно. В этих городах артисты могут заработать за сезон до 350 тысяч рублей.

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В 2023 году за вызов Деда Мороза и Снегурочки пермякам придется заплатить в среднем 1,5 тысячи рублей. Ближе к празднику стоимость повысится до 2,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Средняя стоимость одного выступления Деда Мороза и Снегурочки в этом году в Перми — от 1 500 рублей. Артисты предлагают в основном программы от 15 минут до часа. Дороже будет стоить выступление в новогоднюю ночь — средняя стоимость поздравления вечером 31 декабря начинается от 2500 рублей», — говорится в сообщении. Уточняется, что артисты придумывают разные способы увеличения среднего чека. Они разрабатывают дополнительные программы с конкурсами, научными шоу, мыльными пузырями и другими активностями. Стоимость таких поздравлений может доходить до 5-7 тысяч рублей. Аналитики подсчитали, что в среднем за сезон пермские Деды Морозы и Снегурочки могут заработать больше 150 тысяч рублей. Для этого им нужно выступать пять раз в день на протяжении 20 дней. Если сравнивать доход пермских артистов с коллегами из других городов, то больше всех зарабатывают артисты в Сочи, Москве и Владивостоке. Средняя стоимость поздравлений там начинается от 3 500, 3000 и 2990 рублей соответственно. В этих городах артисты могут заработать за сезон до 350 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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