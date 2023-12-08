В ХМАО ищут аниматоров в Египет на зарплату в 90 тысяч рублей

09 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Египетский отель ищет в Сургуте аниматора и готов платить ему до 150 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU (фото из архива) В Сургуте ищут аниматоров для проведения спортивных игр и соревнований в египетском отеле. Работодатель обещает платить каждому от 90 до 150 тысяч в месяц. Информация об этом размещена в объявлении сервиса «Авито».



«Требуются аниматоры в четырех- и пятизвездочные отели город Хургада, Египет. За полгода можно заработать 840 тысяч рублей, проживание и питание полностью оплачивается. Сейчас набираем только дам», — говорится в объявлении.



Среди требований к кандидатам работодатель выделил наличие загранпаспорта и готовность выехать в Египет в ближайшее время. Также соискателям обещают заключение трудового договора и полноценный выходной один раз в неделю.



Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ищут стоматолога на зарплату в миллион рублей. Работодатель обещает ежемесячно платить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

В Сургуте ищут аниматоров для проведения спортивных игр и соревнований в египетском отеле. Работодатель обещает платить каждому от 90 до 150 тысяч в месяц. Информация об этом размещена в объявлении сервиса «Авито». «Требуются аниматоры в четырех- и пятизвездочные отели город Хургада, Египет. За полгода можно заработать 840 тысяч рублей, проживание и питание полностью оплачивается. Сейчас набираем только дам», — говорится в объявлении. Среди требований к кандидатам работодатель выделил наличие загранпаспорта и готовность выехать в Египет в ближайшее время. Также соискателям обещают заключение трудового договора и полноценный выходной один раз в неделю. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ищут стоматолога на зарплату в миллион рублей. Работодатель обещает ежемесячно платить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.