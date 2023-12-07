07 декабря 2023

Глава крупного холдинга «Ростеха» посетит пермские заводы

© Служба новостей «URA.RU»
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Гендиректор посетит банкротящиеся пермские заводы Фото:

Гендиректор холдинга «Технодинамика», входящего в госкорпорацию «Ростех», Игорь Насенков прибыл в Пермь. По сообщениям СМИ, он посетит пермские банкротящиеся заводы.

«Генеральный директор холдинга „Технодинамика“ Игорь Насенков прибыл с визитом в Пермь. Насенков намерен посетить ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ и ПАО „Мотовилихинские заводы“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Ранее «Мотовилихинские заводы» были проданы АО «Ремдизель», а право на приобретение завода Дзержинского получило АО «Курганприбор». Оба предприятия, по данным издания, близки к «Ростеху».

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Гендиректор холдинга «Технодинамика», входящего в госкорпорацию «Ростех», Игорь Насенков прибыл в Пермь. По сообщениям СМИ, он посетит пермские банкротящиеся заводы. «Генеральный директор холдинга „Технодинамика“ Игорь Насенков прибыл с визитом в Пермь. Насенков намерен посетить ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ и ПАО „Мотовилихинские заводы“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ранее «Мотовилихинские заводы» были проданы АО «Ремдизель», а право на приобретение завода Дзержинского получило АО «Курганприбор». Оба предприятия, по данным издания, близки к «Ростеху».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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