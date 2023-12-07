Общество Глава крупного холдинга «Ростеха» посетит пермские заводы 08 декабря 2023 в 16:02 Размер текста - 17 + Гендиректор посетит банкротящиеся пермские заводы Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Гендиректор холдинга «Технодинамика», входящего в госкорпорацию «Ростех», Игорь Насенков прибыл в Пермь. По сообщениям СМИ, он посетит пермские банкротящиеся заводы. «Генеральный директор холдинга „Технодинамика“ Игорь Насенков прибыл с визитом в Пермь. Насенков намерен посетить ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ и ПАО „Мотовилихинские заводы“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ранее «Мотовилихинские заводы» были проданы АО «Ремдизель», а право на приобретение завода Дзержинского получило АО «Курганприбор». Оба предприятия, по данным издания, близки к «Ростеху». Гендиректор холдинга «Технодинамика», входящего в госкорпорацию «Ростех», Игорь Насенков прибыл в Пермь. По сообщениям СМИ, он посетит пермские банкротящиеся заводы. «Генеральный директор холдинга „Технодинамика“ Игорь Насенков прибыл с визитом в Пермь. Насенков намерен посетить ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ и ПАО „Мотовилихинские заводы“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ранее «Мотовилихинские заводы» были проданы АО «Ремдизель», а право на приобретение завода Дзержинского получило АО «Курганприбор». Оба предприятия, по данным издания, близки к «Ростеху». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям