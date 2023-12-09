09 декабря 2023

В екатеринбургском баре посетители устроили потасовку

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Во время драки в сотрудников заведения кидали стаканы и бутылки Фото:

Ночью 10 декабря в Pushkin Bar в Екатеринбурге началась драка, в ходе которой раздался хлопок, похожий на звук выстрела. Посетители заведения спрятались от участников драки на кухне, однако конфликт вскоре кончился. Информация об этом появилась в сети.

«Сначала была просто драка. Охранник начал разнимать, но это не помогало, так как люди друг друга провоцировали. В персонал и посетителей начали лететь стаканы и бутылки. В какой-то момент раздался хлопок. Все начали кричать, что у одного из зачинщиков оружие, и побежали на кухню», — рассказал изданию E1.RU посетитель бара.

Он отметил, что об огнестрельных ранениях гости заведения не сообщили. Очевидец подчеркнул, что в кого-то из персонала попали осколки. На месте происшествия работают медики и полиция.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Ночью 10 декабря в Pushkin Bar в Екатеринбурге началась драка, в ходе которой раздался хлопок, похожий на звук выстрела. Посетители заведения спрятались от участников драки на кухне, однако конфликт вскоре кончился. Информация об этом появилась в сети. «Сначала была просто драка. Охранник начал разнимать, но это не помогало, так как люди друг друга провоцировали. В персонал и посетителей начали лететь стаканы и бутылки. В какой-то момент раздался хлопок. Все начали кричать, что у одного из зачинщиков оружие, и побежали на кухню», — рассказал изданию E1.RU посетитель бара. Он отметил, что об огнестрельных ранениях гости заведения не сообщили. Очевидец подчеркнул, что в кого-то из персонала попали осколки. На месте происшествия работают медики и полиция. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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