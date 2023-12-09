В екатеринбургском баре посетители устроили потасовку

10 декабря 2023 в 06:22 Размер текста - 17 +

Во время драки в сотрудников заведения кидали стаканы и бутылки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ночью 10 декабря в Pushkin Bar в Екатеринбурге началась драка, в ходе которой раздался хлопок, похожий на звук выстрела. Посетители заведения спрятались от участников драки на кухне, однако конфликт вскоре кончился. Информация об этом появилась в сети. «Сначала была просто драка. Охранник начал разнимать, но это не помогало, так как люди друг друга провоцировали. В персонал и посетителей начали лететь стаканы и бутылки. В какой-то момент раздался хлопок. Все начали кричать, что у одного из зачинщиков оружие, и побежали на кухню», — рассказал изданию E1.RU посетитель бара. Он отметил, что об огнестрельных ранениях гости заведения не сообщили. Очевидец подчеркнул, что в кого-то из персонала попали осколки. На месте происшествия работают медики и полиция. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ночью 10 декабря в Pushkin Bar в Екатеринбурге началась драка, в ходе которой раздался хлопок, похожий на звук выстрела. Посетители заведения спрятались от участников драки на кухне, однако конфликт вскоре кончился. Информация об этом появилась в сети. «Сначала была просто драка. Охранник начал разнимать, но это не помогало, так как люди друг друга провоцировали. В персонал и посетителей начали лететь стаканы и бутылки. В какой-то момент раздался хлопок. Все начали кричать, что у одного из зачинщиков оружие, и побежали на кухню», — рассказал изданию E1.RU посетитель бара. Он отметил, что об огнестрельных ранениях гости заведения не сообщили. Очевидец подчеркнул, что в кого-то из персонала попали осколки. На месте происшествия работают медики и полиция. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.