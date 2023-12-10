Кунгурский фельдшер «Харитон» поблагодарил за переданные на СВО печку и носилки. Видео

11 декабря 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

Прикамский медик поблагодарил земляков за помощь, переданную на фронт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фельдшер из Пермского края с позывным «Харитон» поблагодарил земляков за переданные в зону проведения спецоперации печку, маскировочные сети, носилки и медикаменты. Видео с обращением выложили прикамские волонтеры в Telegram. «Хочу передать огромное спасибо пермякам за переданную помощь, за то, что не забываете нас, помогаете. Кылосовским ребятам хочу передать огромный привет. Спасибо за тактические носилки, маскировочные сети, печку, турникеты и медикаменты. Кто этим (волонтерством — прим. URA.RU) занимается, девушки, вам отдельное спасибо. Очень вы нас выручаете не первый год уже», — сказал участник спецоперации. Видео выложено в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Ране прикамский боец прямо из окопа поблагодарил жителей региона за прицел, доставленный на фронт. Представители Народного фронта, которые побывали на передовой, в очередной раз призвали пермяков присоединиться к проекту по оказанию помощи бойцам в зоне СВО.

Фельдшер из Пермского края с позывным «Харитон» поблагодарил земляков за переданные в зону проведения спецоперации печку, маскировочные сети, носилки и медикаменты. Видео с обращением выложили прикамские волонтеры в Telegram. «Хочу передать огромное спасибо пермякам за переданную помощь, за то, что не забываете нас, помогаете. Кылосовским ребятам хочу передать огромный привет. Спасибо за тактические носилки, маскировочные сети, печку, турникеты и медикаменты. Кто этим (волонтерством — прим. URA.RU) занимается, девушки, вам отдельное спасибо. Очень вы нас выручаете не первый год уже», — сказал участник спецоперации. Видео выложено в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Ране прикамский боец прямо из окопа поблагодарил жителей региона за прицел, доставленный на фронт. Представители Народного фронта, которые побывали на передовой, в очередной раз призвали пермяков присоединиться к проекту по оказанию помощи бойцам в зоне СВО.