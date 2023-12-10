10 декабря 2023
09 декабря 2023

Кунгурский фельдшер «Харитон» поблагодарил за переданные на СВО печку и носилки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прикамский медик поблагодарил земляков за помощь, переданную на фронт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Фельдшер из Пермского края с позывным «Харитон» поблагодарил земляков за переданные в зону проведения спецоперации печку, маскировочные сети, носилки и медикаменты. Видео с обращением выложили прикамские волонтеры в Telegram.

«Хочу передать огромное спасибо пермякам за переданную помощь, за то, что не забываете нас, помогаете. Кылосовским ребятам хочу передать огромный привет. Спасибо за тактические носилки, маскировочные сети, печку, турникеты и медикаменты. Кто этим (волонтерством — прим. URA.RU) занимается, девушки, вам отдельное спасибо. Очень вы нас выручаете не первый год уже», — сказал участник спецоперации. Видео выложено в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

Ране прикамский боец прямо из окопа поблагодарил жителей региона за прицел, доставленный на фронт. Представители Народного фронта, которые побывали на передовой, в очередной раз призвали пермяков присоединиться к проекту по оказанию помощи бойцам в зоне СВО.

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Фельдшер из Пермского края с позывным «Харитон» поблагодарил земляков за переданные в зону проведения спецоперации печку, маскировочные сети, носилки и медикаменты. Видео с обращением выложили прикамские волонтеры в Telegram. «Хочу передать огромное спасибо пермякам за переданную помощь, за то, что не забываете нас, помогаете. Кылосовским ребятам хочу передать огромный привет. Спасибо за тактические носилки, маскировочные сети, печку, турникеты и медикаменты. Кто этим (волонтерством — прим. URA.RU) занимается, девушки, вам отдельное спасибо. Очень вы нас выручаете не первый год уже», — сказал участник спецоперации. Видео выложено в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Ране прикамский боец прямо из окопа поблагодарил жителей региона за прицел, доставленный на фронт. Представители Народного фронта, которые побывали на передовой, в очередной раз призвали пермяков присоединиться к проекту по оказанию помощи бойцам в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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