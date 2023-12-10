Депутаты собираются наградить теневого мэра Перми

Депутаты Пермской городской думы предлагают наградить своего коллегу Владимира Плотникова, которого называют теневым мэром Перми, знаком отличия «За вклад в развитие нормотворчества». Награждение хотят приурочить к 60-летнему юбилею политика. Информация об этом содержится на сайте гордумы.
«Группа депутатов предложила наградить Владимира Ивановича знаком отличия в связи с юбилеем. Он много лет на должности депутата и внес немалый вклад в развитие нормотворчества», — рассказал URA.RU председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы Василий Кузнецов.
Владимир Плотников — один из самых влиятельных депутатов гордумы. Его считают теневым мэром Перми. 21 декабря ему исполнится 60 лет.
Ранее URA.RU писало о том, что иноагент Илья Варламов позавидовал роскошной жизни теневого мэра. Блогер упрекнул депутата в двойных стандартах за высказывания о патриотизме и цензуре на фоне отдыха за границей.
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