10 декабря 2023
09 декабря 2023

Депутаты собираются наградить теневого мэра Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, плотников владимир
Владимира Плотникова наградят в юбилей Фото:

Депутаты Пермской городской думы предлагают наградить своего коллегу Владимира Плотникова, которого называют теневым мэром Перми, знаком отличия «За вклад в развитие нормотворчества». Награждение хотят приурочить к 60-летнему юбилею политика. Информация об этом содержится на сайте гордумы.

«Группа депутатов предложила наградить Владимира Ивановича знаком отличия в связи с юбилеем. Он много лет на должности депутата и внес немалый вклад в развитие нормотворчества», — рассказал URA.RU председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы Василий Кузнецов.

Владимир Плотников — один из самых влиятельных депутатов гордумы. Его считают теневым мэром Перми. 21 декабря ему исполнится 60 лет.

Ранее URA.RU писало о том, что иноагент Илья Варламов позавидовал роскошной жизни теневого мэра. Блогер упрекнул депутата в двойных стандартах за высказывания о патриотизме и цензуре на фоне отдыха за границей.

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Депутаты Пермской городской думы предлагают наградить своего коллегу Владимира Плотникова, которого называют теневым мэром Перми, знаком отличия «За вклад в развитие нормотворчества». Награждение хотят приурочить к 60-летнему юбилею политика. Информация об этом содержится на сайте гордумы. «Группа депутатов предложила наградить Владимира Ивановича знаком отличия в связи с юбилеем. Он много лет на должности депутата и внес немалый вклад в развитие нормотворчества», — рассказал URA.RU председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы Василий Кузнецов. Владимир Плотников — один из самых влиятельных депутатов гордумы. Его считают теневым мэром Перми. 21 декабря ему исполнится 60 лет. Ранее URA.RU писало о том, что иноагент Илья Варламов позавидовал роскошной жизни теневого мэра. Блогер упрекнул депутата в двойных стандартах за высказывания о патриотизме и цензуре на фоне отдыха за границей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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