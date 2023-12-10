В Пермском крае приставы не пускают за границу свыше 100 тысяч жителей

Более 100,5 тысячи жителей Пермского края не могут выехать за границу из-за долгов. Об этом сообщается на сайте ГУФССП по краю. В ведомстве напомнили о необходимости проверить себя на наличие долгов, чтобы не омрачить предстоящие новогодние каникулы.
«На начало декабря более 100 550 прикамцев ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Игнорируя финансовые обязательства, они рискуют остаться без долгожданного новогоднего отпуска за пределами страны. Сейчас самое время проверить себя на наличие долгов по исполнительным производствам и погасить их», — говорится на сайте ведомства.
В ГУФССП по Прикамью напоминают, в каких случаях вводится запрет на выезд за пределы страны. Как правило, это не погашенная в течение двух месяцев задолженность по исполнительному производству более 10 тысяч рублей. Неоплаченные долги суммируются: долг за коммуналку на сумму 15 тысяч рублей, неоплаченные квитанции от ГИБДД на 5 тысяч рублей и просроченные налоговые обязательства в размере 10 тысяч рублей также станут поводом для запрета на выезд. Проверить свои долги можно на сайте ГУФССП России по Пермскому краю и в личном кабинете на портале «Госуслуг».
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