Десятки тысяч пермяков не могут покинуть Россию

За пределы России не имеют права выехать 86 584 жителя Пермского края. Все они числятся в базе должников Службы судебных приставов.
«На данный момент 86 584 человека в крае ограничены в выезде за пределы Российской Федерации. И эта цифра растет с каждым годом. Например, в прошлом году у нас было около 70 тыс. невыездных должников», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.
По данным ведомства, ограничение в свободе передвижения — одна из самых действенных мер по взысканию долгов. Приставы напоминают, что узнать о возможном наличии задолженности можно на сайте их службы, а также на портале «Госуслуги».
За пределы России не имеют права выехать 86 584 жителя Пермского края. Все они числятся в базе должников Службы судебных приставов. «На данный момент 86 584 человека в крае ограничены в выезде за пределы Российской Федерации. И эта цифра растет с каждым годом. Например, в прошлом году у нас было около 70 тыс. невыездных должников», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. По данным ведомства, ограничение в свободе передвижения — одна из самых действенных мер по взысканию долгов. Приставы напоминают, что узнать о возможном наличии задолженности можно на сайте их службы, а также на портале «Госуслуги».