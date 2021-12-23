23 декабря 2021
22 декабря 2021

Десятки тысяч пермяков не могут покинуть Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Выезд из страны для должников закрыт Фото:

За пределы России не имеют права выехать 86 584 жителя Пермского края. Все они числятся в базе должников Службы судебных приставов.

«На данный момент 86 584 человека в крае ограничены в выезде за пределы Российской Федерации. И эта цифра растет с каждым годом. Например, в прошлом году у нас было около 70 тыс. невыездных должников», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

По данным ведомства, ограничение в свободе передвижения — одна из самых действенных мер по взысканию долгов. Приставы напоминают, что узнать о возможном наличии задолженности можно на сайте их службы, а также на портале «Госуслуги».

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За пределы России не имеют права выехать 86 584 жителя Пермского края. Все они числятся в базе должников Службы судебных приставов. «На данный момент 86 584 человека в крае ограничены в выезде за пределы Российской Федерации. И эта цифра растет с каждым годом. Например, в прошлом году у нас было около 70 тыс. невыездных должников», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. По данным ведомства, ограничение в свободе передвижения — одна из самых действенных мер по взысканию долгов. Приставы напоминают, что узнать о возможном наличии задолженности можно на сайте их службы, а также на портале «Госуслуги».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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