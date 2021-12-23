Десятки тысяч пермяков не могут покинуть Россию

24 декабря 2021 в 10:24 Размер текста - 17 +

Выезд из страны для должников закрыт Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU За пределы России не имеют права выехать 86 584 жителя Пермского края. Все они числятся в базе должников Службы судебных приставов. «На данный момент 86 584 человека в крае ограничены в выезде за пределы Российской Федерации. И эта цифра растет с каждым годом. Например, в прошлом году у нас было около 70 тыс. невыездных должников», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. По данным ведомства, ограничение в свободе передвижения — одна из самых действенных мер по взысканию долгов. Приставы напоминают, что узнать о возможном наличии задолженности можно на сайте их службы, а также на портале «Госуслуги». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

За пределы России не имеют права выехать 86 584 жителя Пермского края. Все они числятся в базе должников Службы судебных приставов. «На данный момент 86 584 человека в крае ограничены в выезде за пределы Российской Федерации. И эта цифра растет с каждым годом. Например, в прошлом году у нас было около 70 тыс. невыездных должников», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. По данным ведомства, ограничение в свободе передвижения — одна из самых действенных мер по взысканию долгов. Приставы напоминают, что узнать о возможном наличии задолженности можно на сайте их службы, а также на портале «Госуслуги».