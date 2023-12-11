Пермячка спаивала дочь, чтобы удержать ее дома

12 декабря 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Женщина покупала дочери алкоголь и разрешала пить дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Нытвы (Пермский край) систематически спаивала 16-летнюю дочь, чтобы та не уехала от нее. За это в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Свои действия обвиняемая объяснила тем, что они с дочерью недавно переехали из Перми, где у девочки была своя компания, а здесь она не могла найти друзей и старалась вернуться к прежним», — говорится на сайте. Мать сама покупала ребенку алкоголь и разрешала пить дома. По версии следствия, обвиняемая спаивала дочку в течение более одного года. Факт спаивания был выявлен, когда полицейские нашли дома у фигурантки пропавшего нытвенского подростка. Девушка употребляла алкоголь вместе с дочерью пермячки у нее дома. Семью взяли на контроль и периодически составляли протоколы о правонарушении, однако это не остановило мать. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Жительница Нытвы (Пермский край) систематически спаивала 16-летнюю дочь, чтобы та не уехала от нее. За это в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Свои действия обвиняемая объяснила тем, что они с дочерью недавно переехали из Перми, где у девочки была своя компания, а здесь она не могла найти друзей и старалась вернуться к прежним», — говорится на сайте. Мать сама покупала ребенку алкоголь и разрешала пить дома. По версии следствия, обвиняемая спаивала дочку в течение более одного года. Факт спаивания был выявлен, когда полицейские нашли дома у фигурантки пропавшего нытвенского подростка. Девушка употребляла алкоголь вместе с дочерью пермячки у нее дома. Семью взяли на контроль и периодически составляли протоколы о правонарушении, однако это не остановило мать. Сейчас уголовное дело направлено в суд.