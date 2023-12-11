11 декабря 2023

Пермячка спаивала дочь, чтобы удержать ее дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина покупала дочери алкоголь и разрешала пить дома Фото:

Жительница Нытвы (Пермский край) систематически спаивала 16-летнюю дочь, чтобы та не уехала от нее. За это в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Свои действия обвиняемая объяснила тем, что они с дочерью недавно переехали из Перми, где у девочки была своя компания, а здесь она не могла найти друзей и старалась вернуться к прежним», — говорится на сайте. Мать сама покупала ребенку алкоголь и разрешала пить дома.

По версии следствия, обвиняемая спаивала дочку в течение более одного года. Факт спаивания был выявлен, когда полицейские нашли дома у фигурантки пропавшего нытвенского подростка. Девушка употребляла алкоголь вместе с дочерью пермячки у нее дома. Семью взяли на контроль и периодически составляли протоколы о правонарушении, однако это не остановило мать. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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Жительница Нытвы (Пермский край) систематически спаивала 16-летнюю дочь, чтобы та не уехала от нее. За это в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Свои действия обвиняемая объяснила тем, что они с дочерью недавно переехали из Перми, где у девочки была своя компания, а здесь она не могла найти друзей и старалась вернуться к прежним», — говорится на сайте. Мать сама покупала ребенку алкоголь и разрешала пить дома. По версии следствия, обвиняемая спаивала дочку в течение более одного года. Факт спаивания был выявлен, когда полицейские нашли дома у фигурантки пропавшего нытвенского подростка. Девушка употребляла алкоголь вместе с дочерью пермячки у нее дома. Семью взяли на контроль и периодически составляли протоколы о правонарушении, однако это не остановило мать. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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