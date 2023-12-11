Пермяки бесплатно отправят открытки в День зажжения огней на главной елке

12 декабря 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Отправить послание можно будет в любую точку страны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителям Перми предоставят возможность бесплатно отправить открытки в любую точку России. Это можно будет сделать 15 декабря на празднике в честь зажжения огней на главной городской елке, которая расположена на Эспланаде у здания Законодательного собрания. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения «Почты России». «Уже традиционно Почта вместе с городской администрацией приглашают гостей и жителей Пермского края отправить новогодние поздравления своим родным и близким в любую точку страны. В канун самого волшебного праздника почтовые открытки с пожеланиями из 300-летней Перми станут оригинальным почтовым сувениром и отличным подарком к Новому году, который порадует как детей, так и взрослых. Почта доставит эти новогодние поздравления бесплатно», — рассказала директор регионального управления Почты России Наталья Доронина. Уточняется, что новогодние открытки организаторы акции предоставят бесплатно. Получить и отправить открытку можно будет в пункте посткроссинга у ТРЦ «iMall Эспланада» с 13:00 до 17:00.

Жителям Перми предоставят возможность бесплатно отправить открытки в любую точку России. Это можно будет сделать 15 декабря на празднике в честь зажжения огней на главной городской елке, которая расположена на Эспланаде у здания Законодательного собрания. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения «Почты России». «Уже традиционно Почта вместе с городской администрацией приглашают гостей и жителей Пермского края отправить новогодние поздравления своим родным и близким в любую точку страны. В канун самого волшебного праздника почтовые открытки с пожеланиями из 300-летней Перми станут оригинальным почтовым сувениром и отличным подарком к Новому году, который порадует как детей, так и взрослых. Почта доставит эти новогодние поздравления бесплатно», — рассказала директор регионального управления Почты России Наталья Доронина. Уточняется, что новогодние открытки организаторы акции предоставят бесплатно. Получить и отправить открытку можно будет в пункте посткроссинга у ТРЦ «iMall Эспланада» с 13:00 до 17:00.