11 декабря 2023

Пермяки бесплатно отправят открытки в День зажжения огней на главной елке

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство новогоднего ледяного городка. Пермь, елка, ледовый городок, новогодняя иллюминация
Отправить послание можно будет в любую точку страны Фото:

Жителям Перми предоставят возможность бесплатно отправить открытки в любую точку России. Это можно будет сделать 15 декабря на празднике в честь зажжения огней на главной городской елке, которая расположена на Эспланаде у здания Законодательного собрания. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения «Почты России».

«Уже традиционно Почта вместе с городской администрацией приглашают гостей и жителей Пермского края отправить новогодние поздравления своим родным и близким в любую точку страны. В канун самого волшебного праздника почтовые открытки с пожеланиями из 300-летней Перми станут оригинальным почтовым сувениром и отличным подарком к Новому году, который порадует как детей, так и взрослых. Почта доставит эти новогодние поздравления бесплатно», — рассказала директор регионального управления Почты России Наталья Доронина.

Уточняется, что новогодние открытки организаторы акции предоставят бесплатно. Получить и отправить открытку можно будет в пункте посткроссинга у ТРЦ «iMall Эспланада» с 13:00 до 17:00.

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Жителям Перми предоставят возможность бесплатно отправить открытки в любую точку России. Это можно будет сделать 15 декабря на празднике в честь зажжения огней на главной городской елке, которая расположена на Эспланаде у здания Законодательного собрания. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения «Почты России». «Уже традиционно Почта вместе с городской администрацией приглашают гостей и жителей Пермского края отправить новогодние поздравления своим родным и близким в любую точку страны. В канун самого волшебного праздника почтовые открытки с пожеланиями из 300-летней Перми станут оригинальным почтовым сувениром и отличным подарком к Новому году, который порадует как детей, так и взрослых. Почта доставит эти новогодние поздравления бесплатно», — рассказала директор регионального управления Почты России Наталья Доронина. Уточняется, что новогодние открытки организаторы акции предоставят бесплатно. Получить и отправить открытку можно будет в пункте посткроссинга у ТРЦ «iMall Эспланада» с 13:00 до 17:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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