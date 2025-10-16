В Перми налетчик с оружием требовал деньги в офисе микрофинансовой организации

Мужчина 1985 года рождения влетел в офис микрофинансовой компании на улице Мира в Перми. Угрожая ножом сотруднице, он потребовал выдать наличные. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В разгар рабочего дня пермяк влетел в офис на улице Мира и, угрожая сотруднице ножом, потребовал наличные. Девушка не растерялась и сказала, что доступ к кассе займет несколько минут. После этого злоумышленник сбежал», — сообщает ведомство.
Полицейские вычислили налетчика — им оказался ранее судимый мужчина. Его задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия».
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми задержали двух подозреваемых в разбойном нападении. Мужчины ворвались в квартиру под видом сотрудников правоохранительных органов, и под предлогом проведения следственных действий, угрожая предметом, походим на пистолет, похитили мобильный телефон, смарт-часы, денежные средства потерпевшей, после чего скрылись. Обоих подозреваемых вскоре задержали оперативники уголовного розыска.
