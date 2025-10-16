В Перми налетчик с оружием требовал деньги в офисе микрофинансовой организации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завладеть деньгами злоумышленнику не получилось
Завладеть деньгами злоумышленнику не получилось Фото:

Мужчина 1985 года рождения влетел в офис микрофинансовой компании на улице Мира в Перми. Угрожая ножом сотруднице, он потребовал выдать наличные. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В разгар рабочего дня пермяк влетел в офис на улице Мира и, угрожая сотруднице ножом, потребовал наличные. Девушка не растерялась и сказала, что доступ к кассе займет несколько минут. После этого злоумышленник сбежал», — сообщает ведомство.

Полицейские вычислили налетчика — им оказался ранее судимый мужчина. Его задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия».

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми задержали двух подозреваемых в разбойном нападении. Мужчины ворвались в квартиру под видом сотрудников правоохранительных органов, и под предлогом проведения следственных действий, угрожая предметом, походим на пистолет, похитили мобильный телефон, смарт-часы, денежные средства потерпевшей, после чего скрылись. Обоих подозреваемых вскоре задержали оперативники уголовного розыска. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина 1985 года рождения влетел в офис микрофинансовой компании на улице Мира в Перми. Угрожая ножом сотруднице, он потребовал выдать наличные. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Пермскому краю. «В разгар рабочего дня пермяк влетел в офис на улице Мира и, угрожая сотруднице ножом, потребовал наличные. Девушка не растерялась и сказала, что доступ к кассе займет несколько минут. После этого злоумышленник сбежал», — сообщает ведомство. Полицейские вычислили налетчика — им оказался ранее судимый мужчина. Его задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением оружия». Ранее URA.RU сообщало, что в Перми задержали двух подозреваемых в разбойном нападении. Мужчины ворвались в квартиру под видом сотрудников правоохранительных органов, и под предлогом проведения следственных действий, угрожая предметом, походим на пистолет, похитили мобильный телефон, смарт-часы, денежные средства потерпевшей, после чего скрылись. Обоих подозреваемых вскоре задержали оперативники уголовного розыска. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...