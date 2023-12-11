Общество ЖКХ и Городская среда В Екатеринбурге школу затопило кипятком 12 декабря 2023 в 15:13 Размер текста - 17 + В школе №52 прорвало трубу с горячей водой Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге учеников школы №52 на Елизавете перевели на дистанционное обучение из-за прорыва трубы с горячей водой. Из-за этого в некоторых классах образовался потоп, рассказал URA.RU один из сотрудников. «Сегодня всех отпустили на дистант», — поделился собеседник. В городском департаменте образования пообещали предоставить комментарий позднее. В Екатеринбурге учеников школы №52 на Елизавете перевели на дистанционное обучение из-за прорыва трубы с горячей водой. Из-за этого в некоторых классах образовался потоп, рассказал URA.RU один из сотрудников. «Сегодня всех отпустили на дистант», — поделился собеседник. В городском департаменте образования пообещали предоставить комментарий позднее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям