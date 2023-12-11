11 декабря 2023

В Екатеринбурге школу затопило кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
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В школе №52 прорвало трубу с горячей водой Фото:

В Екатеринбурге учеников школы №52 на Елизавете перевели на дистанционное обучение из-за прорыва трубы с горячей водой. Из-за этого в некоторых классах образовался потоп, рассказал URA.RU один из сотрудников.

«Сегодня всех отпустили на дистант», — поделился собеседник. В городском департаменте образования пообещали предоставить комментарий позднее.

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В Екатеринбурге учеников школы №52 на Елизавете перевели на дистанционное обучение из-за прорыва трубы с горячей водой. Из-за этого в некоторых классах образовался потоп, рассказал URA.RU один из сотрудников. «Сегодня всех отпустили на дистант», — поделился собеседник. В городском департаменте образования пообещали предоставить комментарий позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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