В Екатеринбурге школу затопило кипятком

В школе №52 прорвало трубу с горячей водой
В Екатеринбурге учеников школы №52 на Елизавете перевели на дистанционное обучение из-за прорыва трубы с горячей водой. Из-за этого в некоторых классах образовался потоп, рассказал URA.RU один из сотрудников.
«Сегодня всех отпустили на дистант», — поделился собеседник. В городском департаменте образования пообещали предоставить комментарий позднее.
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