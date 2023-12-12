Челябинцы хотят зарабатывать минимум 42 тысячи рублей в месяц

Челябинцы хотят зарабатывать одну из самых высоких минимальных зарплат в РФ

13 декабря 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

По сравнению с 2022 годом аппетиты горожан по зарплате выросли на 6 тысяч 500 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU У жителей Челябинска желаемый минимальный размер ежемесячной зарплаты в декабре 2023 года составил 42 тысяч рублей, что в два раза превышает сумму реального МРОТа. При этом по сравнению с 2022 годом пожелания горожан по зарплате выросли на 6 тысяч 500 рублей, сообщили авторы исследования. «В Челябинске желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 42 тысячи рублей, в августе 2023 года эта сумма была равна 39,6 тысяч рублей, в ноябре 2022 — 36,5 тысяч рублей, в апреле 2022 — 36,3 тысяч рублей, в январе 2022 — 32,9 тысяч рублей, а в ноябре 2020 года — 32,3 тысячи рублей» — рассказали аналитики исследования Superjob. По уровню ожиданий челябинцы оказались на 8 месте в стране. Самые высокие запросы к уровню МРОТ — в Москве и Владивостоке. Жители столицы страны и столицы Приморья мечтают о минимальном размере оплаты труда в 45,3 тысяч рублей. А самые скромные ожидания у экономически активного населения Пензы (63,7 тысяч рублей) и Кирова (37,4 тысяч рублей). С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации вырастет до 19 242 рублей в месяц.

У жителей Челябинска желаемый минимальный размер ежемесячной зарплаты в декабре 2023 года составил 42 тысяч рублей, что в два раза превышает сумму реального МРОТа. При этом по сравнению с 2022 годом пожелания горожан по зарплате выросли на 6 тысяч 500 рублей, сообщили авторы исследования. «В Челябинске желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 42 тысячи рублей, в августе 2023 года эта сумма была равна 39,6 тысяч рублей, в ноябре 2022 — 36,5 тысяч рублей, в апреле 2022 — 36,3 тысяч рублей, в январе 2022 — 32,9 тысяч рублей, а в ноябре 2020 года — 32,3 тысячи рублей» — рассказали аналитики исследования Superjob. По уровню ожиданий челябинцы оказались на 8 месте в стране. Самые высокие запросы к уровню МРОТ — в Москве и Владивостоке. Жители столицы страны и столицы Приморья мечтают о минимальном размере оплаты труда в 45,3 тысяч рублей. А самые скромные ожидания у экономически активного населения Пензы (63,7 тысяч рублей) и Кирова (37,4 тысяч рублей). С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации вырастет до 19 242 рублей в месяц.