13 декабря 2023

В ХМАО силовики проводят проверку смертельного ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
Полиция проводит проверку на месте ДТП Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) на автодороге Сургут-Нижневартовск днем 13 декабря погиб водитель автомобиля Toyota после лобового столкновения с грузовиком Hyundai. В окружном управлении МВД сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.

«Сегодня около 14:50 на 68 километре автодороги Сургут — Нижневартовск, по предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai. Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Погибший получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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В Сургутском районе (ХМАО) на автодороге Сургут-Нижневартовск днем 13 декабря погиб водитель автомобиля Toyota после лобового столкновения с грузовиком Hyundai. В окружном управлении МВД сообщили, что по факту ДТП проводится проверка. «Сегодня около 14:50 на 68 километре автодороги Сургут — Нижневартовск, по предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai. Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства. Погибший получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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