В ХМАО силовики проводят проверку смертельного ДТП

14 декабря 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

Полиция проводит проверку на месте ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургутском районе (ХМАО) на автодороге Сургут-Нижневартовск днем 13 декабря погиб водитель автомобиля Toyota после лобового столкновения с грузовиком Hyundai. В окружном управлении МВД сообщили, что по факту ДТП проводится проверка. «Сегодня около 14:50 на 68 километре автодороги Сургут — Нижневартовск, по предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai. Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства. Погибший получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В Сургутском районе (ХМАО) на автодороге Сургут-Нижневартовск днем 13 декабря погиб водитель автомобиля Toyota после лобового столкновения с грузовиком Hyundai. В окружном управлении МВД сообщили, что по факту ДТП проводится проверка. «Сегодня около 14:50 на 68 километре автодороги Сургут — Нижневартовск, по предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai. Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства. Погибший получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.