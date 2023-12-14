Путин: Россия готова вернуть заключенных граждан США на родину

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
Путин заявил, что диалог с США по вопросу возвращения заключенных граждан на родину — не простой Фото:

Россия не отказывается возвращать заключенных граждан США на родину. Москва желает при этом взаимоприемлемых договоренностей, которые бы устроили все стороны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Что касается выдачи на родину. Почему бы им не совершать правонарушений на территории РФ? Мы не отказались их возвращать. Мы хотим договориться и взаимоприемлемые договоренности должны устраивать обе стороны», — подчеркнул глава государства. Трансляцию мероприятия приводит URA.RU.

При этом, по словам Путина, Россия контактирует с США по вопросу возвращения заключенных граждан Штатов на родину, однако «диалог непростой». Российский лидер призвал американскую сторону услышать позицию РФ и принять решение, которое бы устроило Москву.

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Россия не отказывается возвращать заключенных граждан США на родину. Москва желает при этом взаимоприемлемых договоренностей, которые бы устроили все стороны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года». «Что касается выдачи на родину. Почему бы им не совершать правонарушений на территории РФ? Мы не отказались их возвращать. Мы хотим договориться и взаимоприемлемые договоренности должны устраивать обе стороны», — подчеркнул глава государства. Трансляцию мероприятия приводит URA.RU. При этом, по словам Путина, Россия контактирует с США по вопросу возвращения заключенных граждан Штатов на родину, однако «диалог непростой». Российский лидер призвал американскую сторону услышать позицию РФ и принять решение, которое бы устроило Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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