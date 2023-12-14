Путин: Россия готова вернуть заключенных граждан США на родину

Россия не отказывается возвращать заключенных граждан США на родину. Москва желает при этом взаимоприемлемых договоренностей, которые бы устроили все стороны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».
«Что касается выдачи на родину. Почему бы им не совершать правонарушений на территории РФ? Мы не отказались их возвращать. Мы хотим договориться и взаимоприемлемые договоренности должны устраивать обе стороны», — подчеркнул глава государства. Трансляцию мероприятия приводит URA.RU.
При этом, по словам Путина, Россия контактирует с США по вопросу возвращения заключенных граждан Штатов на родину, однако «диалог непростой». Российский лидер призвал американскую сторону услышать позицию РФ и принять решение, которое бы устроило Москву.
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