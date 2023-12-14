Лоси были замечены в черте города
Лоси вышли к кондитерской фабрике «Пермская», которая расположена в черте города. Об этом рассказали сотрудники предприятия.
«Семейство лосей пришло к кондитерской фабрике „Пермская“. Вероятно, за сладкими подарками к Новому году», — шутят горожане в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
Это уже не первая встреча горожан с лосями. Животные частенько разгуливают по округе. Летом прошлого года лося заметили рядом с оборонным предприятием »«Мотовилихинские заводы». Он походил неподалеку, помял две машины и скрылся.
Лоси вышли к людям в промзоне
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