14 декабря 2023

Семейство лосей вышло к пермской кондитерской фабрике. Скрин

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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Лоси были замечены в черте города Фото:

Лоси вышли к кондитерской фабрике «Пермская», которая расположена в черте города. Об этом рассказали сотрудники предприятия.

«Семейство лосей пришло к кондитерской фабрике „Пермская“. Вероятно, за сладкими подарками к Новому году», — шутят горожане в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

Это уже не первая встреча горожан с лосями. Животные частенько разгуливают по округе. Летом прошлого года лося заметили рядом с оборонным предприятием »«Мотовилихинские заводы». Он походил неподалеку, помял две машины и скрылся.

Лоси вышли к людям в промзоне
Лоси вышли к людям в промзоне

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Лоси вышли к кондитерской фабрике «Пермская», которая расположена в черте города. Об этом рассказали сотрудники предприятия. «Семейство лосей пришло к кондитерской фабрике „Пермская“. Вероятно, за сладкими подарками к Новому году», — шутят горожане в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». Это уже не первая встреча горожан с лосями. Животные частенько разгуливают по округе. Летом прошлого года лося заметили рядом с оборонным предприятием »«Мотовилихинские заводы». Он походил неподалеку, помял две машины и скрылся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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