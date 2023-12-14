Семейство лосей вышло к пермской кондитерской фабрике. Скрин

15 декабря 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

Лоси были замечены в черте города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лоси вышли к кондитерской фабрике «Пермская», которая расположена в черте города. Об этом рассказали сотрудники предприятия. «Семейство лосей пришло к кондитерской фабрике „Пермская“. Вероятно, за сладкими подарками к Новому году», — шутят горожане в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». Это уже не первая встреча горожан с лосями. Животные частенько разгуливают по округе. Летом прошлого года лося заметили рядом с оборонным предприятием »«Мотовилихинские заводы». Он походил неподалеку, помял две машины и скрылся. Лоси вышли к людям в промзоне Скрин: telegram-канал «ЧП ДТП Пермь», https://t.me/chpdtpperm/6828

Лоси вышли к кондитерской фабрике «Пермская», которая расположена в черте города. Об этом рассказали сотрудники предприятия. «Семейство лосей пришло к кондитерской фабрике „Пермская“. Вероятно, за сладкими подарками к Новому году», — шутят горожане в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». Это уже не первая встреча горожан с лосями. Животные частенько разгуливают по округе. Летом прошлого года лося заметили рядом с оборонным предприятием »«Мотовилихинские заводы». Он походил неподалеку, помял две машины и скрылся.