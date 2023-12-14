В Челябинске перестали покупать вторичное жилье

«Авито»: в Челябинске на 30% снизился спрос на вторичные квартиры

15 декабря 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

За год спрос на вторичку в городе снизился на 30% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске по итогу ноября 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 спрос на вторичное жилье снизился на 27,7%, что во многом связано с повышением ипотечных ставок. Больше всего вторичных квартир продается в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах. Об этом URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 спрос на вторичные квартиры снизился на 27,7%. При этом наибольшее количество предложений мы наблюдаем в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах», — рассказали в пресс-службе. Как отмечают аналитики, снижение спроса на вторичном рынке в Челябинске наблюдается с октября 2023 года. С момента повышения ключевой ставки спрос на жилье в старом фонде в городе снизился на 15,5%. Однако у продавцов вторичного жилья есть возможности для того, чтобы удержать интерес покупателей. На вторичном рынке для этого лучше всего использовать такие методы как торг и снижение стоимости квартир.

В Челябинске по итогу ноября 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 спрос на вторичное жилье снизился на 27,7%, что во многом связано с повышением ипотечных ставок. Больше всего вторичных квартир продается в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах. Об этом URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 спрос на вторичные квартиры снизился на 27,7%. При этом наибольшее количество предложений мы наблюдаем в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах», — рассказали в пресс-службе. Как отмечают аналитики, снижение спроса на вторичном рынке в Челябинске наблюдается с октября 2023 года. С момента повышения ключевой ставки спрос на жилье в старом фонде в городе снизился на 15,5%. Однако у продавцов вторичного жилья есть возможности для того, чтобы удержать интерес покупателей. На вторичном рынке для этого лучше всего использовать такие методы как торг и снижение стоимости квартир.