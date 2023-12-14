14 декабря 2023

Жительница ХМАО оскорбила судью во время оглашения приговора супругу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Сургутянка ответит перед законом за оскорбление судьи Фото:

Жительница Сургута понесет уголовную ответственность за оскорбление судьи во время слушания дела ее супруга и его подельника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Прокуратура г. Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия)», — передает пресс-служба надзорного ведомства.

В октябре 2023 года Сургутский городской суд рассматривал уголовное дело. Двое сургутян обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений имущественного характера. Когда судья оглашала приговор, супруга одного из подсудимых начала его оскорблять. За это женщине грозит уголовная ответственность. Дело направлено в суд для рассмотрения.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Сургута понесет уголовную ответственность за оскорбление судьи во время слушания дела ее супруга и его подельника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Прокуратура г. Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия)», — передает пресс-служба надзорного ведомства. В октябре 2023 года Сургутский городской суд рассматривал уголовное дело. Двое сургутян обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений имущественного характера. Когда судья оглашала приговор, супруга одного из подсудимых начала его оскорблять. За это женщине грозит уголовная ответственность. Дело направлено в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...