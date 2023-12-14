Жительница ХМАО оскорбила судью во время оглашения приговора супругу

Жительница Сургута понесет уголовную ответственность за оскорбление судьи во время слушания дела ее супруга и его подельника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Прокуратура г. Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия)», — передает пресс-служба надзорного ведомства.
В октябре 2023 года Сургутский городской суд рассматривал уголовное дело. Двое сургутян обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений имущественного характера. Когда судья оглашала приговор, супруга одного из подсудимых начала его оскорблять. За это женщине грозит уголовная ответственность. Дело направлено в суд для рассмотрения.
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