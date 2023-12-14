Работников «Сургутнефтегаза» разозлила высокая стоимостью путевок в санатории

15 декабря 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Отдых в санаториях-партнерах «Сургутнефтегаза» дороже поездки за границу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Работники «Сургутнефтегаза» разозлились из-за стоимости путевок в санатории партнеры нефтяной компании, где часть затрат компенсируется за счет предприятия. Об этом URA.RU сообщили сотрудник компании на условиях анонимности. «В „Сургутнефтегазе“ предложили список санаториев, за отдых в которых положена компенсация от компании. Видимо, в „СНГ“ вообще без разницы, какие санатории предлагать. Во многих из досуговой программы только прогулки. Так это мы можем и дома сделать. Поэтому часть санаториев просто отпадает: там нечего делать и солнца нет. А если южнее брать, то там за 14 дней стоимость путевки на семью из трех человек выходит 500 тысяч рублей, без учета проезда. Даже с учетом компенсации стоимость очень большая. Сотрудники просто не могут накопить на такой санаторий», — сообщил собеседник. По словам собеседника URA.RU, аналогичная путевка в Египет или в Турцию, где все включено, обойдется в 350 тысяч рублей. Чуть дороже будет стоить поездка в Азию. За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию «Сургутнефтегаз». Там сообщили, что не занимаются ценообразованием. «По данному вопросу стоит обращаться к санаториям-партнерам. Они формируют цены. Компания просто компенсирует работникам процент затрат», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» назвал сроки открытия санаториев на черноморском побережье. В профсоюзе предприятия рассказали, что здравницы начнут работать с 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работники «Сургутнефтегаза» разозлились из-за стоимости путевок в санатории партнеры нефтяной компании, где часть затрат компенсируется за счет предприятия. Об этом URA.RU сообщили сотрудник компании на условиях анонимности. «В „Сургутнефтегазе“ предложили список санаториев, за отдых в которых положена компенсация от компании. Видимо, в „СНГ“ вообще без разницы, какие санатории предлагать. Во многих из досуговой программы только прогулки. Так это мы можем и дома сделать. Поэтому часть санаториев просто отпадает: там нечего делать и солнца нет. А если южнее брать, то там за 14 дней стоимость путевки на семью из трех человек выходит 500 тысяч рублей, без учета проезда. Даже с учетом компенсации стоимость очень большая. Сотрудники просто не могут накопить на такой санаторий», — сообщил собеседник. По словам собеседника URA.RU, аналогичная путевка в Египет или в Турцию, где все включено, обойдется в 350 тысяч рублей. Чуть дороже будет стоить поездка в Азию. За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию «Сургутнефтегаз». Там сообщили, что не занимаются ценообразованием. «По данному вопросу стоит обращаться к санаториям-партнерам. Они формируют цены. Компания просто компенсирует работникам процент затрат», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» назвал сроки открытия санаториев на черноморском побережье. В профсоюзе предприятия рассказали, что здравницы начнут работать с 2024 года.