Друг Градского раскрыл, сколько Пугачевой платили на корпоративах нефтяных магнатов

Писатель Додолев: в 90-е Пугачева зарабатывала 100 тысяч долларов за корпоратив

16 декабря 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева зарабатывала на корпоративах 100 тысяч долларов Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. В 90-е годы российская артистка Алла Пугачева зарабатывала на корпоративах нефтегазовых компаний до 100 тысяч долларов. Об этом рассказал журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг певца Александра Градского. «У нее деньги были только с корпоративов. Там — да. В 90-е богатые нефтегазовые компании могли платить 80 тысяч долларов, 100 тысяч долларов за выступление», — передал Додолев слова Градского, его цитирует издание «Аргументы и факты». Он добавил, что такие корпоративы были только два раза в год. Ранее Пугачева выставила рекордный ценник на выступления в период новогодних праздников. По данным источников, за одно выступление артистка получит 500 тысяч долларов.

В 90-е годы российская артистка Алла Пугачева зарабатывала на корпоративах нефтегазовых компаний до 100 тысяч долларов. Об этом рассказал журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг певца Александра Градского. «У нее деньги были только с корпоративов. Там — да. В 90-е богатые нефтегазовые компании могли платить 80 тысяч долларов, 100 тысяч долларов за выступление», — передал Додолев слова Градского, его цитирует издание «Аргументы и факты». Он добавил, что такие корпоративы были только два раза в год. Ранее Пугачева выставила рекордный ценник на выступления в период новогодних праздников. По данным источников, за одно выступление артистка получит 500 тысяч долларов.