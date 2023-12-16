Друг Градского раскрыл, сколько Пугачевой платили на корпоративах нефтяных магнатов

Писатель Додолев: в 90-е Пугачева зарабатывала 100 тысяч долларов за корпоратив
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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Алла Пугачева зарабатывала на корпоративах 100 тысяч долларов Фото:

В 90-е годы российская артистка Алла Пугачева зарабатывала на корпоративах нефтегазовых компаний до 100 тысяч долларов. Об этом рассказал журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг певца Александра Градского.

«У нее деньги были только с корпоративов. Там — да. В 90-е богатые нефтегазовые компании могли платить 80 тысяч долларов, 100 тысяч долларов за выступление», — передал Додолев слова Градского, его цитирует издание «Аргументы и факты». Он добавил, что такие корпоративы были только два раза в год.

Ранее Пугачева выставила рекордный ценник на выступления в период новогодних праздников. По данным источников, за одно выступление артистка получит 500 тысяч долларов.

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В 90-е годы российская артистка Алла Пугачева зарабатывала на корпоративах нефтегазовых компаний до 100 тысяч долларов. Об этом рассказал журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг певца Александра Градского. «У нее деньги были только с корпоративов. Там — да. В 90-е богатые нефтегазовые компании могли платить 80 тысяч долларов, 100 тысяч долларов за выступление», — передал Додолев слова Градского, его цитирует издание «Аргументы и факты». Он добавил, что такие корпоративы были только два раза в год. Ранее Пугачева выставила рекордный ценник на выступления в период новогодних праздников. По данным источников, за одно выступление артистка получит 500 тысяч долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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