Друг Градского раскрыл, сколько Пугачевой платили на корпоративах нефтяных магнатов

В 90-е годы российская артистка Алла Пугачева зарабатывала на корпоративах нефтегазовых компаний до 100 тысяч долларов. Об этом рассказал журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг певца Александра Градского.
«У нее деньги были только с корпоративов. Там — да. В 90-е богатые нефтегазовые компании могли платить 80 тысяч долларов, 100 тысяч долларов за выступление», — передал Додолев слова Градского, его цитирует издание «Аргументы и факты». Он добавил, что такие корпоративы были только два раза в год.
Ранее Пугачева выставила рекордный ценник на выступления в период новогодних праздников. По данным источников, за одно выступление артистка получит 500 тысяч долларов.
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