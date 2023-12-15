Губернатор Комарова исполнила новогодние желания детей. Видео

16 декабря 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Подарки от Комаровой получили участники из Нижневартовска, Пыть-Яха и Сургута Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова исполнила желания детей из Нижневартовска, Пыть-Яха и Сургута в рамках акции «Елка желаний». Событием глава округа поделилась в соцсети. «Встреча с семьями-участниками акции „Елка желаний“ из Нижневартовска, Сургута, Пыть-Яха. Всем в Новый год желаю света и добра, добра и света», — поздравила Комарова участников акции. Встреча прошла в видео-формате. Алена Багина из Нижневартовска получила в подарок набор космического питания. В исполнении ее желания помогла первая женщина космонавт Валентина Терешкова и первый югорский космонавт Сергей Рыжиков. Они передали девочке свои личные поздравления и желанный набор. Давиду Муралиеву из Сургута вручили от губернатора округа ручной стабилизатор для смартфона. Отец мальчика является участником СВО и в данный момент защищает Родину на передовой. Участник акции из Пыть-Яха Евгений Касимов интересуется кинематографом. Для него Комарова подготовила сертификат. Благодаря ему он сможет попасть на съемочную площадку короткометражного фильма. Глава ХМАО сняла с «Елки деланий» 5 декабря шесть шаров с новогодними мечтами. В рамках акции Комарова пообещала исполнить желания детей. Среди них гитара для Никиты Трущенкова из Макеевки и собака для трехлетней Ангелине Вышко из Ханты-Мансийска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова исполнила желания детей из Нижневартовска, Пыть-Яха и Сургута в рамках акции «Елка желаний». Событием глава округа поделилась в соцсети. «Встреча с семьями-участниками акции „Елка желаний“ из Нижневартовска, Сургута, Пыть-Яха. Всем в Новый год желаю света и добра, добра и света», — поздравила Комарова участников акции. Встреча прошла в видео-формате. Алена Багина из Нижневартовска получила в подарок набор космического питания. В исполнении ее желания помогла первая женщина космонавт Валентина Терешкова и первый югорский космонавт Сергей Рыжиков. Они передали девочке свои личные поздравления и желанный набор. Давиду Муралиеву из Сургута вручили от губернатора округа ручной стабилизатор для смартфона. Отец мальчика является участником СВО и в данный момент защищает Родину на передовой. Участник акции из Пыть-Яха Евгений Касимов интересуется кинематографом. Для него Комарова подготовила сертификат. Благодаря ему он сможет попасть на съемочную площадку короткометражного фильма. Глава ХМАО сняла с «Елки деланий» 5 декабря шесть шаров с новогодними мечтами. В рамках акции Комарова пообещала исполнить желания детей. Среди них гитара для Никиты Трущенкова из Макеевки и собака для трехлетней Ангелине Вышко из Ханты-Мансийска.