15 декабря 2023

Губернатор Комарова исполнила новогодние желания детей. Видео

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Подарки от Комаровой получили участники из Нижневартовска, Пыть-Яха и Сургута Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова исполнила желания детей из Нижневартовска, Пыть-Яха и Сургута в рамках акции «Елка желаний». Событием глава округа поделилась в соцсети.

«Встреча с семьями-участниками акции „Елка желаний“ из Нижневартовска, Сургута, Пыть-Яха. Всем в Новый год желаю света и добра, добра и света», — поздравила Комарова участников акции.

Встреча прошла в видео-формате. Алена Багина из Нижневартовска получила в подарок набор космического питания. В исполнении ее желания помогла первая женщина космонавт Валентина Терешкова и первый югорский космонавт Сергей Рыжиков. Они передали девочке свои личные поздравления и желанный набор. Давиду Муралиеву из Сургута вручили от губернатора округа ручной стабилизатор для смартфона. Отец мальчика является участником СВО и в данный момент защищает Родину на передовой. Участник акции из Пыть-Яха Евгений Касимов интересуется кинематографом. Для него Комарова подготовила сертификат. Благодаря ему он сможет попасть на съемочную площадку короткометражного фильма.

Глава ХМАО сняла с «Елки деланий» 5 декабря шесть шаров с новогодними мечтами. В рамках акции Комарова пообещала исполнить желания детей. Среди них гитара для Никиты Трущенкова из Макеевки и собака для трехлетней Ангелине Вышко из Ханты-Мансийска.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова исполнила желания детей из Нижневартовска, Пыть-Яха и Сургута в рамках акции «Елка желаний». Событием глава округа поделилась в соцсети. «Встреча с семьями-участниками акции „Елка желаний“ из Нижневартовска, Сургута, Пыть-Яха. Всем в Новый год желаю света и добра, добра и света», — поздравила Комарова участников акции. Встреча прошла в видео-формате. Алена Багина из Нижневартовска получила в подарок набор космического питания. В исполнении ее желания помогла первая женщина космонавт Валентина Терешкова и первый югорский космонавт Сергей Рыжиков. Они передали девочке свои личные поздравления и желанный набор. Давиду Муралиеву из Сургута вручили от губернатора округа ручной стабилизатор для смартфона. Отец мальчика является участником СВО и в данный момент защищает Родину на передовой. Участник акции из Пыть-Яха Евгений Касимов интересуется кинематографом. Для него Комарова подготовила сертификат. Благодаря ему он сможет попасть на съемочную площадку короткометражного фильма. Глава ХМАО сняла с «Елки деланий» 5 декабря шесть шаров с новогодними мечтами. В рамках акции Комарова пообещала исполнить желания детей. Среди них гитара для Никиты Трущенкова из Макеевки и собака для трехлетней Ангелине Вышко из Ханты-Мансийска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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