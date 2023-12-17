В свердловском городе 14 тысяч человек остались без воды и тепла

18 декабря 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Прокуратура организовала проверку Фото: Анна Майорова © URA.RU В Невьянске (Свердловская область) из-за вышедших из строя насосов на водозаборе около 14 тысяч человек остались без холодной воды и тепла. По данному факту организована проверка. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Невьянская городская прокуратура организовала проверку в связи с аварийным выходом из строя насосов на Романовском водозаборе, в связи с чем без холодного водоснабжения и теплоснабжения остались около 14 тысяч жителей Невьянска. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в telegram-канал ведомства. Из-за обрыва линии электропередач 17 декабря произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего из строя вышли три насоса на Романовском водозаборе. Электроэнергию жителям Невьянска восстановили по резервной линии, но из-за сломанных насосов горожане остались без холодного водоснабжения и теплоснабжения.

В Невьянске (Свердловская область) из-за вышедших из строя насосов на водозаборе около 14 тысяч человек остались без холодной воды и тепла. По данному факту организована проверка. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Невьянская городская прокуратура организовала проверку в связи с аварийным выходом из строя насосов на Романовском водозаборе, в связи с чем без холодного водоснабжения и теплоснабжения остались около 14 тысяч жителей Невьянска. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в telegram-канал ведомства. Из-за обрыва линии электропередач 17 декабря произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего из строя вышли три насоса на Романовском водозаборе. Электроэнергию жителям Невьянска восстановили по резервной линии, но из-за сломанных насосов горожане остались без холодного водоснабжения и теплоснабжения.