17 декабря 2023
16 декабря 2023

В свердловском городе 14 тысяч человек остались без воды и тепла

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Прокуратура организовала проверку Фото:

В Невьянске (Свердловская область) из-за вышедших из строя насосов на водозаборе около 14 тысяч человек остались без холодной воды и тепла. По данному факту организована проверка. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Невьянская городская прокуратура организовала проверку в связи с аварийным выходом из строя насосов на Романовском водозаборе, в связи с чем без холодного водоснабжения и теплоснабжения остались около 14 тысяч жителей Невьянска. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в telegram-канал ведомства.

Из-за обрыва линии электропередач 17 декабря произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего из строя вышли три насоса на Романовском водозаборе. Электроэнергию жителям Невьянска восстановили по резервной линии, но из-за сломанных насосов горожане остались без холодного водоснабжения и теплоснабжения.

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В Невьянске (Свердловская область) из-за вышедших из строя насосов на водозаборе около 14 тысяч человек остались без холодной воды и тепла. По данному факту организована проверка. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Невьянская городская прокуратура организовала проверку в связи с аварийным выходом из строя насосов на Романовском водозаборе, в связи с чем без холодного водоснабжения и теплоснабжения остались около 14 тысяч жителей Невьянска. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в telegram-канал ведомства. Из-за обрыва линии электропередач 17 декабря произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего из строя вышли три насоса на Романовском водозаборе. Электроэнергию жителям Невьянска восстановили по резервной линии, но из-за сломанных насосов горожане остались без холодного водоснабжения и теплоснабжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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